Perché fai la coda a Malpensa
Arnaldo Liguori
Perché fai la coda a Malpensa
Editoriale e Commento
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Racconto stupro San ZenoneTestamenti Giorgio ArmaniSequestro pista sci LivignoEventi weekendSuperEnalotto
Acquista il giornale
Editoriale e CommentoUn tesoro in soffitta
12 set 2025
ENRICO CAMANZI
Editoriale e Commento
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Editoriale e Commento
  3. Un tesoro in soffitta

Un tesoro in soffitta

Andrea Carcano: dalle difficoltà a pagare l’affitto all’azienda ceduta in Usa per quasi un miliardo

Sembra l’inizio di una barzelletta o della sceneggiatura di un film poco credibile. C’è un italiano che, dopo aver creato la sua start-up in soffitta, vuole insegnare la cybersecurity agli americani. Invece è tutto vero. È la storia di Andrea Carcano, ex studente dell’università Insubria a Varese, che ha appena ceduto la sua Nozomi Networks a Mitsubishi per 883 milioni. Quarantuno anni, 12 brevetti e 3 figli (provate a giocarvi il terno secco al Lotto...) Carcano ha un paio di lezioni per tutti noi: abbiate sempre coraggio e non rinunciate ai vostri sogni. Magari non verrete ricoperti d’oro da una multinazionale (spoiler: non finirà così), ma di sicuro non potrete dire di non averci provato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata