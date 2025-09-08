Giorgio Armani, il giorno dei funerali privatissimi: applausi e fiori bianchi a Rivalta. Lutto cittadino a Milano e Piacenza

Lutto cittadino a Milano e Piacenza oggi, lunedì 8 settembre, nel giorno dei funerali di Giorgio Armani. Le esequie, privatissime, si sono svolte oggi alla presenza di poche persone, a Rivalta di Gazzola, nel Piacentino, nella cappella di famiglia dove già riposano la mamma Maria, il padre Ugo e il fratello Sergio.

Accanto a loro sarà sepolto lo stilista, a cui Milano - la città in cui ha vissuto sin dall'adolescenza e in cui ha costruito il suo impero della moda - avrebbe volentieri aperto le porte del Famedio, il Pantheon dei cittadini illustri. È probabile che anche in assenza della tumulazione, il nome di Giorgio Armani verrà iscritto tra quelli dei grandi milanesi.

L’addio a Rivalta: “Una nobile semplicità”

Nel giorno dell’ultimo saluto, il borgo in Val Trebbia è stato blindato e i negozianti hanno abbassato le serrande nel pomeriggio in segno di lutto. La cerimonia è stata celebrata da monsignor Giuseppe Busani nella chiesa di San Martino, come disposto dallo stilista. L'arrivo del feretro è stato accolto da un applauso da parte di cittadini e curiosi che hanno assistito al via vai di auto da dietro le transenne.

Don Busani: “Cerimonia sobria e semplice ma intensa”

I funerali si sono svolti in un clima di “commozione e gratitudine”. A dirlo all'AdnKronos è don Giuseppe Busani, che oggi ha celebrato la funzione, terminata poco dopo le 16 nella chiesetta di San Martino, gremita. Erano una settantina le persone ammesse alla funzione religiosa. Presenti il compagno e braccio destro dello stilista, Leo Dell'Orco, la sorella Rosanna Armani e le nipoti Silvana, Roberta, e Andrea Camerana, con la moglie Alexia e i figli, i collaboratori più stretti, alcuni amici e manager.

“È stata una cerimonia come desideravano parenti e collaboratori - ha spiegato il parroco - molto sobria e semplice ma intensa e partecipata da tutte le persone che erano lì e che hanno avuto, nel corso degli anni, un rapporto profondo con lui". La celebrazione è stata soprattutto un momento di preghiera: “Abbiamo ascoltato la parola di Dio, l'abbiamo commentata e abbiamo cantato in coro, in modo che si potesse pregare con il canto in un clima molto commovente ma pieno di gratitudine”. Per la funzione don Busani ha scelto una prima lettura tratta dal libro della Genesi, che racconta di come Dio collochi l'uomo in giardino e ne custodisca la bellezza. "E credo proprio che Armani sia stato un maestro in questo - ha ammesso – con il suo stile singolarissimo”. E poi un brano dal Vangelo di Giovanni, dove il Signore dice che va a prepararsi un posto in cielo “e quindi abbiamo pregato affinché Armani si trovi a casa lassù in cielo e che trovi il suo posto”. Con le sue parole, il sacerdote ha quindi ricordato la sensibilità dello stilista “che ha sempre messo le persone al centro”.

In chiesa tantissimi fiori bianchi, come quelli che nei giorni scorsi hanno riempito la camera ardente allestita all'Armani Teatro in via Bergognone, a Milano. E poi un mazzo di rose bianche è stato adagiato sulla bara, mentre le corone degli amici sono rimaste all'esterno della chiesetta. La salma dello stilista sarà cremata e i resti verranno tumulati nei prossimi giorni nella cappella di famiglia, dove riposano già la mamma Maria, il padre Ugo e il fratello Sergio.

Se il Piacentino che ha ospitato l'infanzia del futuro Re Giorgio e con il suo fiume Trebbia ne ha ispirato quel color grigio che tanto ne ha caratterizzato le collezioni, è stato scelto per l'addio privato, il capoluogo lombardo ha ospitato nel fine settimana il saluto pubblico. Sedicimila le persone - tra dipendenti, gente comune, colleghi stilisti, politici, cantanti, modelle e attori - che sabato e domenica in una fila silenziosa e composta hanno raggiunto l'Armani Teatro, dove è stata allestita la camera ardente.

L’invito alla riservatezza

Proibito a tutti di fare foto e video. Riservatezza e sobrietà. La richiesta esplicita ai dipendenti è stata di non esporre messaggi di cordoglio, fotografie o omaggi di qualsiasi tipo relativi alla memoria del signor Armani all'interno e all'esterno delle sedi aziendali e dei negozi. E "nel caso in cui passanti o clienti dovessero lasciare omaggi, vi preghiamo di ritirarli".

Il messaggio

Unico segno del lutto, per chi transita da via Manzoni - dove hanno sede negozi, ristoranti, la libreria e l'hotel del gruppo - è il messaggio dello stilista sulla vetrina del mega store di Emporio Armani. "Il sogno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. E' da lì che tutto comincia" è scritto in bianco su fondo nero. Sotto la firma di Giorgio Armani, elegante e raffinata come lo stile che lo ha reso famoso nel mondo. Stesso messaggio che campeggia sull'home page del sito internet del gruppo, accanto alla foto del fondatore che sorridente in passerella saluta il pubblico al termine di una sfilata.

Bandiere a mezz’asta

Bandiere a mezz'asta a Palazzo Marino e in tutte le sedi comunali, come nella sua Piacenza. L'invito del Comune di Milano ai 'concittadini' di Armani e alle "organizzazioni sociali, culturali e produttive milanesi" è quello di "esprimere, nelle forme ritenute più opportune, il dolore e l'abbraccio dell'intera città". Una Milano che ha amato, ricambiata, lo stilista che l'ha resa famosa nel mondo, ma che per il riposo eterno ha preferito la quiete dei luoghi dell'infanzia.

Un minuto di silenzio in Consiglio comunale a Milano

Il Consiglio comunale ha ricordato con un minuto di silenzio Giorgio Armani, nel giorno dei funerali dello stilista e del lutto cittadino proclamato dal sindaco. “In tanti e tante autorevoli protagonisti della moda, della cultura e delle istituzioni hanno raccontato di lui in questi giorni. - ha detto la presidente Elena Buscemi prendendo la parola in Aula - Aggiungere qualcosa sarebbe difficile per me. Una cosa ha accomunato tutti i pensieri e le testimonianza di affetto: non sarà mai dimenticato. Oltre ad essere stato un grandissimo stilista, maestro, innovatore e precursore di mode; oltre ad essere stato un grande imprenditore, un grande ambasciatore della cultura italiana nel mondo, Armani è stato e sarà sempre sinonimo di eleganza, sobrietà e raffinatezza. E il suo nome continuerà a vivere nei discorsi, piccoli e grandi, di ciascuno di noi quando si parla di bellezza e di eleganza, appunto, non solo nella moda”. Ricordando anche l’aiuto che Armani diede alla città di Milano durante il periodo del Covid, Buscemi ha aggiunto: “Armani firmò un grande manifesto nel quale scrisse: 'Io ci sono per Milano. Con i milanesi, con sentimento'. Lo stesso sentimento con il quale noi oggi salutiamo la sua bellissima impresa di vita”.