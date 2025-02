Forte pioggia ma non solo: in Lombardia torna anche la neve. La porta atlantica spalanca la strada al maltempo

Milano, 24 febbraio 2025 – Chi spera nell’arrivo della primavera con sole e temperature miti è destinato a restare deluso (almeno per questa settimana). "Si è aperta la 'porta atlantica' e questo significa che le perturbazioni atlantiche non avranno più ostacoli per raggiungere l'Italia," dice Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it. Cosa significa? “Nei prossimi giorni una serie di fronti perturbati colpiranno molte delle nostre regioni". Lombardia compresa.

Perturbazioni in arrivo: i dettagli meteo

In sostanza: dopo un martedì con cielo molto nuvoloso o spesso coperto e precipitazioni sparse su molte regioni, da mercoledì il flusso instabile dall'Atlantico si intensificherà ulteriormente. Si formerà un ciclone che piloterà una perturbazione che attraverserà l'Italia da nord a sud fino a giovedì. Mercoledì sarà la giornata più critica in fatto di piogge: precipitazioni da moderate a forti interesseranno la Lombardia, il Nord-Est, gran parte del Centro (esclusi i settori adriatici) e parte del Sud. Il ciclone sarà alimentato da aria più fredda di origine polare e sarà sospinto da intensi venti di Libeccio.

Temperature e nevicate: cosa aspettarsi

“Questa situazione farà calare le temperature diurne di qualche grado, permettendo l'arrivo di nevicate diffuse a quote relativamente basse per il periodo, specialmente al Nord. Sulle Alpi (colpite soprattutto le Dolomiti) i fiocchi scenderanno dagli iniziali 1300 metri fino a 800-900 metri, mentre sugli Appennini la dama bianca si vedrà soltanto sopra i 1400 metri circa.

La perturbazione interesserà il Sud nella giornata di giovedì con qualche strascico ancora al Centro, mentre da venerdì dovrebbe tornare ad aumentare la pressione, garantendo un tempo più stabile e soleggiato. Questo miglioramento del tempo, però, potrebbe non durare molto”.

E in Lombardia? Tornerà la pioggia e anche la neve

E in Lombardia? Come emerge dal bollettino meteo di Arpa Lombardia sulla regione domani, martedì 25 febbraio, previsto cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni: dal mattino deboli piovaschi sparsi su pianura e settori occidentali, in serata precipitazioni più diffuse ed insistenti sui settori occidentali della regione. Neve oltre 1500 metri. Temperature: minime in aumento, massime in calo, con scarsa escursione termica diurna. Zero termico: attorno a 1800metri. Venti: in pianura da deboli a moderati da est, in montagna moderati da sud con locali rinforzi sulle cime. Mercoledì 26 febbraio sono previste precipitazioni diffuse dalla notte e fino a sera, nevose oltre 1200-1300 metri, complessivamente tra deboli e moderate, in progressivo esaurimento a partire da ovest giovedì. Venti a tratti moderati o localmente forti alle quote più elevate, da nord su rilievi Alpini e pianura occidentali, da est su pianura e prime prealpi orientali