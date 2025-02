Che tempo farà in Lombardia? Un’alternanza di nuvole e piogge dall’Atlantico, ma col fine settimana tutto cambia

Milano, 23 febbraio 2025 – Un’alternanza di nubi e (poco) sole fra le giornate di oggi, domenica 23 febbraio, e quella di lunedì, che farà da preludio a un martedì piovoso su tutto il Nord Italia e in particolare sulla Lombardia. L’inizio della settimana alle porte avrà queste caratteristiche, ma la buona notizia è che a partire da giovedì 27 febbraio cambia tutto cambia di nuovo e ci aspettano giornate soleggiate e sgombre dalle nuvole da venerdì fino a domenica. Vediamo dunque quale sarà la situazione sulla nostra regione a partire proprio da oggi

Avvio all’insegna delle nuvole

Domenica 23 febbraio e lunedì 24 cielo coperto e temperature comprese fra i 10 e i 14 gradi soprattutto nelle prime ore del mattino e alla sera faranno da filo conduttore. Nonostante il sole si farà vedere ben poco il rischio di pioggia sia oggi sia domani è davvero minimo nella parte occidentale e settentrionale-alpina della regione, probabilità di precipitazioni che aumentano invece sul settore orientale, sia Bresciano sia Mantovano. Per quanto riguarda le temperature, lo zero termico si colloca a 1.500 metri di quota. Ciò significa che le temperature si aggireranno – nelle ore centrali della giornata – fra i 10 e 11 gradi della pianura Padana e della zona dei grandi per scendere ovviamente sulle Alpi: nella fredda Livigno avremo 4 gradi, 5 in Alta Val Chiavenna e 9 in Valmalenco. Lunedì sole dalle prime ore del mattino su fascia prealpina, pianura Padana occidentale – quindi sulle province di Milano, Pavia, Varese, Como, Brianza – più perturbato sul settore orientale della Lombardia. Nuvole che diventeranno però più pronunciate nel pomeriggio e in progressione in serata su tutta la regione, preludio al cambiamento in arrivo. Temperature senza particolari variazioni, comunque gradevoli intorno ai 13, 14 gradi in pianura e sulle bassi valli prealpine e Oltrepò pavese, più rigide naturalmente ad alta quota.

Arrivano le piogge dall’Atlantico

Martedì certamente, e con alte probabilità anche mercoledì, preparatevi a tirare fuori l’ombrello. Un’area di bassa pressione prenderà possesso della Lombardia in lungo e in largo. Piogge intense fin dalle prime ore del mattino che si intensificheranno dal pomeriggio e persisteranno fino a notte. Non mancherà la neve sulla fascia alpina che farà felice gli sciatori e chi gestisce gli impianti di risalita. Le temperature subiranno una inevitabile, diminuzione. Nelle ore centrali della giornata si registreranno 7 gradi nell’Alto Varesotto, 10, 11 gradi sulle pianure (anche Lomellina, Franciacorta, Cremasco e Basso Garda), fra gli 8 e 9 gradi su Prealpi lecchesi, comasche e basse valli bergamasche e della Valcamonica; fra 0 e 1 grado, anche a causa delle precipitazioni nevose, su Contea di Livigno e alta Val Chiavenna ma anche 9 in Alta Valcamonica.

Mercoledì situazione sostanzialmente invariata con tanta pioggia e neve sulle Alpi dell’Alta Valtellina. Solo fra la tarda mattinata, a partire dal settore occidentale, e poi via via fra pomeriggio e serata nel resto della regione, la situazione migliorerà. Temperature senza significative variazioni, ma con sbalzi significativi nelle zone di montagna. Per dire: ci saranno anche 14 gradi nelle ore più soleggiate su Prealpi comasche e lecchesi, ma anche 4 gradi sotto lo zero nella sempre fredda Livigno.

Giovedì in montagna sarà una giornata all'insegna del sole e della luce

Il ritorno del sole

Tenete duro, perché il meglio sta per arrivare. E se avete la possibilità di prendervi due giorni liberi da impegni vari e dal lavoro fatelo per giovedì e venerdì. In particolare giovedì, le piogge saranno un lontano ricordo in tutta la Regione. Una splendida giornata all’insegna del sole, che splenderà dalla mattina alla sera. Con temperature che saranno anche in rialzo (lo zero termico si collocherà a quota 1.600 metri), fino a raggiungere i 17 gradi (a mezzogiorno) su Alto Lario e Ovest Valtellina e 15 gradi nell’Oltrepò Pavese, basso Bresciano e sulle Prealpi lecchesi e comasche, 14 su Mantovano e Lodigiano, 10 in Valcamonica. La Contea di Livigno resterà invece fedele alla sua “gelida fama” e si manterrà sui 3 gradi sotto zero, che diventeranno 7 sotto lo zero alla sera e scenderanno a -11 durante la notte e all’alba. Per il fine settimana, il primo del mese di marzo, le previsioni saranno all’insegna della variabilità e del ritorno delle nuvole, ma senza precipitazioni degne di nota.