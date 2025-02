Sole e clima mite sono una fragile illusione. Svolta meteo in Lombardia: di nuovo freddo e pioggia (anche forte)

Milano, 21 febbraio 2025 – La tregua dal freddo e dal maltempo? Solo una fragile illusione. Ma partiamo dalle prossime ore. Come sarà il weekend in Lombardia? Nel fine settimana una debole perturbazione atlantica scivolerà dalla Francia verso il Mediterraneo Occidentale, interessando marginalmente anche la nostra regione. E sarà solo l’inizio. Da lunedì è vista un regime di correnti umide atlantiche, con un nuovo transito più perturbato atteso tra martedì e giovedì che porterà precipitazioni diffuse sulla regione. "La prossima settimana vedrà l'arrivo di un treno di perturbazioni, con tante piogge e temperature di nuovo in calo" dice afferma Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it. "La prossima settimana segnerà però una svolta: un treno di perturbazioni ci farà ripiombare sotto cieli grigi e piogge frequenti, con temperature di nuovo leggermente sotto la media del periodo: si prevedono piogge sparse fino a martedì, poi un ciclone e una perturbazione atlantica colpiranno gran parte dell'Italia fino a fine mese, specie il Nord Est e il Centro-Sud. Anche febbraio riserverà sorprese meteo, fino alla fine". In Lombardia la tendenza da metà settimana prevede cielo molto nuvoloso o coperto ovunque con precipitazioni diffuse dal pomeriggio di martedì e per la giornata di mercoledì, quando potranno essere anche di intensità moderata. Martedì venti da sud sui rilievi, da est in pianura. Mercoledì rinforzo del vento orientale su pianura e Appennino, con venti a tratti forti da nord su Alpi e Prealpi. Minime stazionarie, massime in lieve progressivo calo con scarsa escursione termica mercoledì.

Ecco il bollettino meteo di Arpa Lombardia con le previsioni giorno per giorno:

Domani sabato 22 febbraio

Stato del cielo: cielo in prevalenza coperto su pianura e Appennino, molte nubi anche su Alpi e Prealpi ma con possibilità di schiarite ad alta quota. Precipitazioni: probabili deboli o molto deboli, specie nella prima parte del giorno, su bassa pianura occidentale e Appennino. Temperature: minime in aumento, massime in calo. Valori minimi in pianura tra 3°C e 5°C, massimi tra 7°C e 9°C. Zero termico: attorno a 1800 metri. Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli meridionali con locali rinforzi ad alta quota.

Domenica 23 febbraio

Stato del cielo: in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte del giorno, con possibili ampi spazi soleggiati in montagna; dal pomeriggio irregolari schiarite anche su parte della pianura. Precipitazioni: possibili deboli o molto deboli tra notte e mattino sulla bassa pianura. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime intorno a 4°C, massime intorno a 12°C. Zero termico: intorno a 2000 metri. Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli occidentali.

Lunedì 24 febbraio

