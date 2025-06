Milano, 26 giugno 2025 – Cristina Plevani va in finale all’Isola dei Famosi 2025. L’istruttrice di nuoto e fitness di Iseo, nel Bresciano, ha superato il televoto (dove era finita con Patrizia Rossetti e Jey Lillo) nella puntata di mercoledì 25 giugno e non ha ricevuto una nuova nomination dai suoi compagni di avventura in Honduras.

Per questo, è entrata ufficialmente a fare parte del gruppo dei finalisti di questa edizione del reality show, condotto da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura. Insieme a lei, si giocheranno la vittoria nella finale di mercoledì 2 luglio, Mario Adinolfi, Omar Fantini e Loredana Cannata. In bilico, perché al televoto,ci sono Jey Lillo e Teresanna Pugliese.

Durante questo percorso, Cristina si è dimostrata una persona sincera e leale, disponibile ma anche schietta. Ha dimostrato di avere carattere, riuscendo a tenere testa a chi non la pensava come lei o provava a mostrarsi più forte. Ha affrontato discussioni accese, ma ha anche saputo chiedere scusa.

Non si è lasciata troppo andare ai sentimenti, anche se ha stretto qualche amicizia, in particolare con Patrizia Rossetti, Omar Fantini e Mario Adinolfi. Ed è riuscita ad aprire il suo cuore, seppure abbia più volte spiegato che non è una cosa facile per lei, perché è sempre stata abituata a distaccarsi da tutto quelle che è emozioni.

Sui social i fan di Cristina sono entusiasti che sia arrivata in finale. “Spero tu vinca, sei una persona bella e pulita”, si legge in un messaggio su Instagram. E in un altro: “È la più vera, zero smancerie e non ha paura di mostrarsi com’è”. Poi, ancora: “Sono molto fiera di te, sei l'unica che ha davvero capito che le amicizie e le dolcezze non fanno parte del gioco. Ti meriti tutta la finale” e “La più sincera, devi vincere”.

Chiaramente, non manca qualche critica: “A me non ha mai trasmesso niente e la cosa peggiore è che verso la fine del reality ha cambiato completamente atteggiamento per provare ad arrivare in finale”. E c’è anche chi avrebbe preferito un’altra finale: “Avrebbe dovuto arrivare Patrizia Rossetti, invece è stata eliminata”.