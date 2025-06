Milano, 25 giugno 2025 – Cristina Plevani rischia di lasciare l’Isola dei Famosi a un passo dalla finale. L’istruttrice di nuoto e fitness di Iseo, nel Bresciano, è infatti in nomination insieme a Patrizia Rossetti e Jey Lillo. E, questa sera, durante la semifinale, in prima serata su Canale 5, il televoto deciderà chi di loro dovrà abbandonare per sempre il gioco. Al timone del reality Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura e dall’inviato Pierpaolo Pretelli.

Le nomination

Nella scorsa puntata, Cristina è stata votata da Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Quest’ultimo è invece stato scelto dalla bagnina, da Loredana Cannata e Mario Adinolfi, mentre la Signora delle Televendite è finita al televoto per l’ennesima volta, da vera veterana. Uno tra loro dovrà lasciare per sempre le spiagge delle Honduras e tornare in Italia, a un passo dalla finale. Chi verrà eliminato?

Ipotesi televoto flash?

Oltre alla classica eliminazione dopo le nomination, stasera ci sarà anche un televoto flash? Attualmente sono 10 i concorrenti ancora in gara all‘Isola dei Famosi (di cui i tre nominati), ma visto che il reality è quasi giunto al capolinea, con la finale che dovrebbe essere mercoledì 2 luglio, è probabile che durante la puntata di oggi ci siano una o più votazioni flash per scremare ulteriormente il gruppo. Nell’edizione 2024 arrivarono all’ultima puntata cinque finalisti. Gli autori decideranno di fare lo stesso anche in questa edizione?

Discussioni, scuse e polenta

Gli ultimi giorni di Cristina in Honduras sono trascorsi tra alti e bassi. Non sono mancate le discussioni con Teresanna, ma poi le due donne sono riuscite a confrontarsi in modo più tranquillo e, addirittura, si sono chieste scusa a vicenda.

Poi, la naufraga ha deciso di prendere le distanze da Mario Adinolfi perché non accetta di essere definita la sua "serva", "ancella" o "burattina". Ha così fatto sapere al compagno di avventura che non ha più intenzione di aiutarlo, anche perché ormai è dimagrito di 22 chili e molte cose è in grado di farle da solo.

Ma c’è stato un momento indimenticabile per l’istruttrice di nuoto di Iseo: nel giorno del suo 53esimo compleanno (il 17 giugno, ndr) ha ricevuto la polenta, il suo piatto preferito. Sorpresa e gioia con solo per la festeggiata. Con la complicità di Omar Fantini e Jey, la bresciana ha regalato un momento di felicità anche a Teresanna. La ragazza si era allontanata in barca e al ritorno ha trovato la sua razione di cibo. Sotto la polenta, però, c'era nascosto un bel pezzo di polpo e quando l'ha scoperto ha mostrato tutto il suo entusiasmo, abbracciando i naufraghi con le lacrime agli occhi. "Tornare a casa e trovare il piatto pronto è tanta roba", ha ammesso. "Questo è stato uno dei giorni più belli sull'isola da quando ho cominciato questa esperienza".