Omar Fantini all'Isola dei Famosi: la tv, la radio, i personaggi inventati, l'amore e i figli

Il comico e conduttore televisivo bergamasco Omar Fantini sarà tra i naufraghi della nuova edizione de 'L’Isola dei Famosi', che prenderà il via mercoledì 7 maggio su Canale5. La trasmissione sarà condotta da Veronica Gentili. Accanto a lei ci saranno Simona Ventura, prima storica conduttrice de 'L’Isola', che vestirà i panni di opinionista, mentre il ruolo di inviato in Honduras è stato affidato a Pierpaolo Pretelli, ex primo 'velino' di Striscia la notizia (2013) e concorrente della quinta edizione del 'Grande Fratello Vip' (2020), dove ha conosciuto l’influencer Giulia Salemi, che poi è diventata sua compagna di vita e madre del loro piccolo Kian. Per Fantini si tratta della prima esperienza in un reality show. Dovrà vedersela con altri 18 concorrenti, pronti a guadagnarsi la vittoria. Tra loro un'altra lombarda, Cristina Plevani. La bagnina ed istruttrice di nuoto e fitness arriva da Iseo ed è stata la prima vincitrice del Grande Fratello nel 2000.