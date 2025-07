Cristina Plevani, il primo abbraccio e il primo ‘ti voglio bene’ all’Isola dei Famosi? “Per Mario Adinolfi, cerco il suo contatto”

Brescia, 2 luglio 2025 – “Non ditemi ‘ti voglio bene’ perché tanto non è vero”. Aveva subito messo le cose in chiaro Cristina Plevani, appena sbarcata in Hondurs, parlando con gli altri naufraghi in gioco con lei all’Isola dei Famosi, reality di Canale 5, condotto da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura.

Eppure oggi è lei che sentiamo pronunciare (in modo positivo) parole come “abbraccio”, ‘ti voglio bene’ e “contatto fisico”. Dopo 56 anni giorni, a poche ore dalla finale – in onda stasera, mercoledì 2 luglio – l’istruttrice di nuoto e fitness di Iseo ammette di aver fatto “un passo avanti” ed è soddisfatta di questo cambiamento.

“Sono nota per non toccare nessuno e non amo essere toccata. Lo avrete notato”, dice la 53enne in un momento di condivisione in cui i finalisti e i semifinalisti si ritrovano seduti a raccontare la loro avventura sull’Isola attraverso i cinque sensi e a lei è toccato il tatto.

Un abbraccio tra Cristina e Mario Adinolfi (Frame video Isola dei Famosi Mediaset)

Poi, aggiunge: “Qui il mio tatto inaspettato è stato per Mario (Adinolfi, ndr)”. E ha proseguito: “I primi abbracci e il primo ‘ti voglio bene’ dal cuore mi è uscito proprio per Mario e mi accorgo che spesso e volentieri, quando è sul letto, mi siedo sul bordo e cerco il suo contatto mano-braccio”.

Cristina non ha mai nascosto di aver costruito delle barriere nella sua vita per evitare di soffrire, ma quest’avventura sembra proprio averle fatto cambiare prospettiva.

La maggior parte dei fan crede alle sue parole e spera che l’ex vincitrice del Grande Fratello possa trionfare anche in questo reality. “Meriti la vittoria”, “Forza”, “Sei una bella persona”, si legge sui social. Ma c’è anche chi è sospettoso: “Questa è una tattica per vincere, Cristina è molto furba”. Chi avrà ragione? Chissà. Al televoto (e al pubblico sovrano) l’ardua sentenza.