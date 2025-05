Cristina Plevani all’Isola dei Famosi: “Non ditemi ‘ti voglio bene’ perché tanto non è vero”. Le reazioni, anche sui social

Milano, 19 maggio 2025 – Risate, lacrime e polemiche, ma anche ritiri, provvedimenti per aver infranto il regolamento e le prime strategie. Prosegue così l’avventura della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che vede alla conduzione Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura e nel ruolo dell’inviato Pierpaolo Pretelli.

Al centro di una delle ultime vicende che hanno suscitato non poche reazioni in Honduras ma anche sui social, c’è Cristina Plevani, bagnina ed istruttrice di nuoto e fitness, volto iconico del reality italiano per eccellenza e prima storica vincitrice del Grande Fratello. Dopo un inizio quasi in disparte, la naufraga di Iseo, nel Bresciano, ha deciso di iniziare a farsi conoscere e mettere in chiaro la sua posizione e, di conseguenza quella degli altri: “Mai dire siamo tutti amici, perché non è vero. E siccome nei reality si sente sempre dire ‘Ti voglio bene’, non ditemelo, perché tanto non è vero”.

Parole dure, ma sincere. Del restoi, se c’è una cosa che Cristina non sopporta, è l’ipocrisia da reality show. All’Isola – come in tanti altri programmi tv – non si viene per farsi amici, ma per sopravvivere letteralmente (in questo caso più che mai, visto che i naufraghi devono pescare, andare a caccia di frutti e mantenere il fuoco acceso per cucinare) ma anche televisivamente.

Come hanno reagito i suoi compagni di avventura a questa dichiarazione? Loredana Cannata le ha dato ragione dicendo: “Siamo un gruppo per la sopravvivenza ma, in qualche modo, siamo concorrenti uno contro l’altro”. Mentre, Mirko Frezza ha voluto sottolineare che “non è come se lo dico a mia moglie”. “No, certo”, ha detto Cristina, aggiungendo però che sono parole che non usa spesso. E l’attore ha proseguito: “Ma tu sei sola”. E lei ha puntualizzato: “È una mia scelta. Ho degli amici, non è che sono sola, ma non gli dico ‘ti voglio bene’, glielo dimostro”. E Frezza ha voluto far presente che “c’è chi ha bisogno di sentirselo dire”. “I miei amici no”, ha sentenziato la 52enne.

Sui social, i follower si sono divisi: qualcuno ha apprezzato la schiettezza della concorrente, qualcun altro l’ha accusata di antipatia ed eccessiva freddezza. “Ha ragione. Tutti a dire amore amore, ti voglio bene, ti voglio bene e si conoscono da due giorni”, scrive una sua fan su Instagram. E un’altra: “Ma anche nella vita normale, io non tollero le persone che conosci da poco che iniziano con il ti voglio bene‍”. Poi ancora: “Brava, come sempre la più sincera”, “Lei è una di noi, quindi le dinamiche della falsità in tv non le accetta per sembrare finta buonista” e “Un po’ spigolosa ma sincera, spero vinca lei”.

Tra le critiche, invece, si legge: “Sarà anche vero, però ci sono modi diversi per dirlo”; “Mi sembra una tecnica per conquistare il pubblico. Se si sta diverso tempo con delle persone un legame si crea” e “Mi piace molto Cristina, ma in questo caso penso si stia sbagliando... Vivere 24 ore al giorno con delle persone, soprattutto in una situazione estrema come l'Isola, crea per forza dei legami che siano di amicizia, affetto o anche antipatia. Si è dimenticata che lei, si è perfino innamorata in un reality...”.

È probabile che di questo se ne parlerà nella prossima puntata del reality show, che andrà in onda mercoledì 21 maggio alle 21,20 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Al posto della diretta del reality, e in contrapposizione con la nuova puntata di ‘Gerri’ su Rai 1, stasera Canale 5 sfodera infatti un asso forse ancora più sicuro. Alle 21,20 (e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity) l'appuntamento è infatti con la prima delle tre serate evento di Il Volo. Lo show ‘Tutti per uno viaggio nel tempo’ ha come location Palazzo Te a Mantova. Con Il Volo, stasera alla conduzione c'è Antonella Clerici. Ospiti: Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi d'Alessio. Gaia, Massimo Ranieri, Malika Ayane. Giorgio Panariello ed Eros Ramazzotti.