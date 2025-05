Cristina Plevani apre il suo cuore (e si commuove) all’Isola dei Famosi: “Mi distacco molto da tutto quello che è emozioni”

Milano, 25 maggio 2025 – In attesa di una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, reality show di Canale 5, condotto da Veronica Gentili affiancata dall’opinionista Simona Ventura, i naufraghi proseguono la loro vita sulle spiagge dell’Honduras tra emozioni, confronti e cambiamenti significativi.

L’inizio dell’avventura su Playa Dos – dove si sono riuniti in un unico gruppo Giovani e Senatori – ha suscitato ben presto pensieri contrastanti: se da un lato Cristina Plevani e Antonella Mosetti (la showgirl ha poi abbandonato il gioco, ndr) hanno accolto con entusiasmo la novità, trovandola stimolante, Paolo Vallesi ha mostrato da subito un certo scetticismo. Nonostante ciò, però, non si è lasciato abbattere e con Omar Fantini si è subito dato da fare per andare a raccogliere la legna, utile per alimentare il fuoco.

Ritrovarsi tutti insieme potrebbe essere l’occasione per fare nuove conoscenze e creare legami. E chissà che anche Cristina non riesca a lasciarsi un po’ andare. Dopo aver affermato, qualche giorno fa, di partecipare al reality non per farsi nuovi amici e, quindi, di non dirle mai ‘ti voglio bene’, perché “tanto non è vero”, si è concessa una chiacchierata un po’ più intima con Carly Tommasini. La 52enne di Iseo ha parlato dei suoi genitori, del rapporto che aveva con loro e di quello che prova oggi.

“Sono sempre stata molto gelosa di casa mia e dei miei ricordi”, ha detto Cristina. Poi, però, ha raccontato qualcosa della sua mamma e del suo papà, rivelando alla modella e make-up artist 27enne di averli persi da parecchi anni: “Nel ‘94 ero a Padova a studiare e mi chiamarono dicendomi che mio padre aveva avuto un incidente (l’uomo è deceduto, ndr). In quei giorni mia madre era in ospedale e dopo qualche mese scoprimmo che aveva un tumore e iniziò la chemioterapia (la donna è scomparsa nel ‘96, ndr)”.

La 52enne ha proseguito: “Avevo un gran turbinio di emozioni nella mia testa: dovevo soffrire per mio padre ma allo stesso tempo dovevo capire cos’è un cancro. Se per mio padre le cose vengono da qui (fa il segno del cuore, ndr), per mia mamma ero più razionale. Non ho mai avuto un rapporto di amicizia con lei, non siamo state capaci, nè io come figlia nè lei come madre”.

A quel punto Carly le ha chiesto se, per questo, è mai riuscita a riconciliarsi o si sente ancora in colpa. “Non so dirlo – ha ammesso Cristina – ma di sicuro è un pensiero fisso che mi martella nella testa da vent’anni, non da subito, da vent’anni. Dovrei chiudere questo cerchio, ma non lo farò mai”.

La 52enne ha poi raccontato cosa provava quando era una bambina e una ragazzina: “Ero una spettatrice che osservava, che cresceva e pensava ‘non sarò mai come voi’. Ho anche pensato di essere stata adottata perché non c’entravo niente”. E cosa penserebbero di lei, oggi, i suoi genitori? “A mio papà non piacerei come figlia perché sono troppo libera”. Poi con le lacrime agli occhi: “Da figlia lo adoravo. Sotto il ruolo di papà per me era perfetto, sotto il ruolo di uomo no, quindi ho sempre sperato di non avere mai nella vita un uomo come lui, nonostante da bambina mi sentissi sempre protetta quando ero con lui”.

Plevani ha ammesso: “Mi sento sempre in giudizio, anche per non aver frequentato l’università. So che sbaglio, ma a 52 anni mi domando cosa ho fatto nella vita e se li ho soddisfatti. I fantasmi sono sempre qui con me, non li lascio andare". E ha aggiunto: “Dato che sono più gli anni che ho vissuto senza di loro, a volte penso di non sapere più cosa voglia dire avere due genitori e penso di non sentire la loro mancanza”. Ma non è proprio così. “Crescendo ho iniziato a soffrire di più. Capita quando ti ritrovi a fare delle scelte difficili e non hai il sangue del tuo sangue che ti aiuta”.

“Mi distacco molto da tutto quello che è emozioni” – ha concluso Plevani – Non ho mai voluto legami, perché poi per me legame vuol dire perdite. L’educazione severa dei miei mi ha fatta crescere ligia alle regole, molto controllata anche nelle emozioni”. Carly ha provato a incoraggiarla: “Arriverà un punto in cui quel cerchio lo chiuderai e non avrai più bisogno di parlare con i fantasmi del passato”. Di certo, quest’apertura di cuore della 52enne è già un primo grande passo.

E i suoi fan continuano ad apprezzarla molto e a fare il tifo per lei: “Cristina è una bella persona,. Non è antipatica e fredda, Cri è così pura e limpida come la vedete, può piacere o no ma io la trovo fantastica”; “Cry lasciati andare! Te lo dice una persona che vive all’incirca la vita un po’ simile alla tua” e “Se ti aprissi cara Cristina uscirebbe tutto il meglio di te, c’è tanto altro dietro quella corazza”. Poi ancora: “Bella e profonda”; “Forza, sei fortissima” e “Cri è persona non personaggio, era uguale uguale 25 anni fa alla prima mitica edizione del Grande Fratello. È l'unica vera in quell’isola”.