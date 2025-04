Cristina Plevani all'Isola dei Famosi: cosa fa oggi, dove vive, Il Grande Fratello e Instagram

Cristina Plevani torna in tv. Dopo 25 anni dalla vittoria della prima edizione del Grande Fratello e numerosi corteggiamenti, la bagnina ed istruttrice di fitness di Iseo, nel Bresciano, ha accettato la proposta di partecipare a un reality show. Ed è pronta a partire per l'Honduras, dove si terrà una nuova edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, con Pierpaolo Pretelli inviato speciale fra i naufraghi e Simona Ventura opinionista. Il programma dovrebbe iniziare mercoledì 7 maggio e andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Insieme a Cristina ci saranno altri undici concorrenti: la soubrette e habitué dei reality Antonella Mosetti, l'ex tennista Camilla Giorgi, la regina delle televendite Patrizia Rossetti, l'ex tronista ma anche gieffina Teresanna Pugliese, il ballerino di Amici 2022 Nunzio Stancampiano e l'influencer Chiara Balistrieri, spesso ospite di Verissimo dove ha parlato delle violenze subite dal suo ex fidanzato. Poi, gli attori Mirko Frezza e Loredana Cannata, il comico e conduttore televisivo e radiofonico Omar Fantini, i cantanti Angelo Famao e Paolo Vallesi. A questi, ufficilizzati nelle scorse ore da Mediaset, potrebbero aggiungersene altri.