Cristina Plevani e Iseo: la mia comfort zone, fossi sindaco parlerei con il cuore e di ricordi

Iseo (Brescia), 13 maggio 2024 – Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, è un’iseana doc e non ha mai nascosto l’attaccamento alla sua terra. “Iseo è la mia comfort zone”, ribadisce oggi in un post Instagram, accanto ad alcune fotografie che la immortalano, insieme il suo cagnolino Nano, sul lungolago della cittadina bresciana. Cittadina che, tra poco meno di un mese, andrà al voto per rinnovare l’amministrazione comunale.

L’insegnante di nuoto prosegue: “Iseo è l’essere in pace con me stessa. È la mia identità, sono io senza maschere, posso essere me stessa perché tutti sanno chi sono, da dove vengo e conoscono il mio passato”. Poi, una nota malinconica: “Iseo mi piace ricordarlo com’era e per questo il mio cuore riceve un colpo quando ne subisce un cambiamento, ma pian piano mi ci abituo e ne cerco il positivo (non stravolgetemelo troppo però)”.

Cristina Plevani, insegnante di nuoto e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, sul lago a Iseo (Foto instagram)

A questo punto, Cristina Plevani fa un riferimento alle imminenti elezioni comunali: “Questo è il mese che anticipa le elezioni a sindaco. Tutti in fermento. Ho ascoltato le varie parole e il modo in cui vengono proferite”. E un pensiero che risuona come una domanda: “Così mi sono immaginata io, cosa direi, come affronterei la gente, soprattutto nelle frazioni che fanno da cornice a Iseo”. Risposta “non facile”. “Io sarei breve e coincisa senza tanti giri di parole, parlerei col cuore e di ricordi”.

Ed ecco una serie di ricordi: “Cremignane è un gioiello che sovrasta le Torbiere e chi vive lì è omaggiato da un panorama fantastico. Io l’ho vissuta negli anni ‘70 perché ho avuto la fortuna di andare all’asilo lì... Una piccola realtà con pochi bambini, ma nonostante siano passati più di 45 anni, il ricordo di quel vissuto è ancora forte nella mia mente: le passeggiate nel piccolo borgo dove le case erano realmente contate sulle dita delle mani e il gelato preso alla Trattoria Archetti. Questo ricordo lo associo al gusto pistacchio, che tra l’altro non mangio mai”.

Cristina Plevani, insegnante di nuoto e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, sul lago a Iseo (Foto Instagram)

Si passa a Clusane: “Il paese della Tinca al forno. Altra splendida realtà che a mio avviso potrebbe vivere di luce propria e di propria indipendenza. Apriti o cielo, forse mi sono attirata le antipatie di qualcuno. Clusane non l’ho mai vissuta se non lavorativamente… Clusane però io la ricordo da bambina/ragazzina: mia madre pur non essendo nativa di qui, conosceva tutti e parlava con tutti ( a differenza mia)”.

Infine “Pilzone lo conosco solo (e scusate se è poco), per i vari compagni di classe e per le serate al mitico Dadi. Spesso parcheggiavo dietro la Chiesa per incontrare il morosino. Ora per me è il punto di partenza per una delle più belle camminate che mi portano alla Panchina Gigante, dove puoi vedere il lago dall’alto”.

Dopo un dolce viaggio nel passato, Cristina conclude: “Ecco, così è come vivo e ricordo i miei luoghi. Perché per me i luoghi per avere un senso devono regalarti ogni giorno un ricordo per poi trasmetterlo a chi ti ascolta. Detto questo, che vinca chi riceverà più voti. Essere il migliore è un’altra cosa”.