Cristina Plevani: “Sono arrivata chiusa, l’Isola mi ha tirato fuori l’anima”. Ed è pronta per la finale

Milano, 27 giugno 2025 – “Sono arrivata chiusa, molto ermetica, e con la paura di mostrarmi. L'Isola mi ha tirato fuori l'anima”. È con le lacrime agli occhi e tanta emozione che, durante un confessionale, Cristina Plevani ammette di essere cambiata. E lo fa poco dopo aver avuto la conferma di essere tra i finalisti di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, reality show condotto da Veronica Gentili. Con lei, in gara, ci sono Loredana Cannata, Mario Adinolfi e Omar Fantini. In bilico, perché al televoto,ci sono Jey Lillo e Teresanna Pugliese.

Cristina Plevani all'Isola dei Famosi (Frame video profilo Instagram)

Il cambiamento di Cristina

Terminata la semifinale, i naufraghi sono tornati su Playa Dos e si sono mostrati tutti molto felici di essere arrivati a un passo dalla finale, che si terrà mercoledì 2 luglio, in prima serata, su Canale 5. I concorrenti rimasti in gioco si sono emozionati tra risate e lacrime, ma anche qualche abbraccio. Ed è stato così anche per Cristina Plevani, nonostante dall’inizio abbia detto di essere restia a mostrare i suoi sentimenti, a creare legami e a dare dimostrazioni d’affetto.

“I sentimenti mi rendono fragile ed io voglio essere forte”, aveva detto un giorno parlando del suo carattere che, a volte, di primo impatto, sembra un po’ ruvido e freddo.

Un’altra volta aveva raccontato di “distaccarsi da tutto quello che è emozioni”, per paura di soffrire. E, facendo riferimento ai suoi genitori, che ha perso anni fa, aveva aggiunto: “Non ho mai voluto legami, perché poi per me legame vuol dire perdite”.

Non solo, proprio all’inizio del reality aveva messo le cose in chiaro: “Non ditemi ‘ti voglio bene’ perché tanto non è vero”.

Oggi, dopo un mese e mezzo in Honduras, Cristina è cambiata. Lo ammette lei stessa, felice di quello che le è accaduto, e lo dimostrano le immagini che la immortalano mentre sorride e abbraccia alcuni naufraghi con cui è riuscita a stringere un legame che va oltre il gioco e la tv. Tra questi, Mario Adinolfi, al quale ha saputo tenere testa numerose volte ma con il quale sembra davvero essere nata un’amicizia.

Cristina Plevani è in finale all'Isola dei Famosi (Foto profilo Instagram e Isola dei Famosi)

I messaggi dei fan

Inutile dire che i fan di Cristina si siano emozionati con lei. Numerosi i messaggi lasciati sulla bacheca di Instagram. “Dal primo giorno all'ultimo sei stata la n. 1. Vera come nessuno sa più essere. Complimenti, meriti tutta la vittoria, e hai anche lavorato tanto. E mai preteso un filo di cibo in più del dovuto. Brava”, si legge sul social. E ancora: “Unica come nel primo Grande Fratello” e “Sono contenta perché finalmente tiri fuori le tue emozioni e fai vedere alla gente che non sei il ghiacciolo che pensano”.