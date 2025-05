Cristina Plevani: “I sentimenti mi rendono fragile e non voglio essere debole”. Veronica Gentili: “Tira fuori le emozioni, l’Isola può aiutarti”

Milano, 29 maggio 2025 – Cristina Plevani non si nasconde, nasconde soltanto i suoi sentimenti. E lo ha detto chiaramente anche lei stessa, ieri sera, durante la diretta della puntata dell’Isola dei Famosi – in onda in prima serata su Canale 5 e condotta da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura – durante la quale non si è sottratta alla domanda della presentatrice "Cosa sta succedendo?", dopo una clip che la mostrava in alcuni suoi momenti di fragilità.

Il post Instagram Isola dei Famosi e Cristina Plevani

“Non voglio lasciarmi andare alle emozioni, non voglio essere debole. E non voglio essere vista debole", ha detto la 52enne di Iseo. E ha proseguito: “Lasciarsi andare alle emozioni mi toglie le barriere che mi sono costruita. Nella mia vita lascio fuori i sentimenti e vivo a discapito di questi. I sentimenti sono quella cosa che mi rendono fragile e mi fanno perdere le difese necessarie per affrontare la vita”. Poi ancora, con il volto rigato dalle lacrime: “So che sbaglio e so che non sono compresa da molti. Ho trovato questo equilibrio. Sono la prima ad ammettere che nonostante i miei quasi 53 anni sono un'irrisolta e con questo ci convivo da sempre”.

L’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha quindi spiegato di aver scelto di costruirsi una sorta di corazza emotiva per proteggersi dal dolore e dalle delusioni. Questa sua scelta, però, oggi la porta a mantenere le distanze e ad affrontare tutto quello che la circonda con un certo distacco. Per altro, questo suo comportamento non è sempre compreso e, soprattutto, non è sempre apprezzato. Ma lei è così: le emozioni la mettono in crisi perché, in passato, ha sperimentato quanto possano aprire la strada al dolore e all’incomprensione,

Anche in questa nuova esperienza televisiva, Cristina sembra non volersi lasciar andare minimamente e, sempre ieri sera, ha ribadito: “I legami mi fanno paura perché mi lasciano sempre quella sensazione di perdita e non la so gestire”. Di fronte a queste parole forti, la conduttrice Veronica Gentili e Simona Ventura hanno provato a rincuorarla e incoraggiarla a lasciarsi andare: “Fai uscire le tue emozioni positive e negative, tirale fuori. In questo l'isola può aiutarti”. A loro si è unita anche Roberta, un'amica presente in studio che le ha gridato: “Sei fortissima, vai avanti fino alla fine”.

Un paio di settimane fa, Cristina aveva chiesto ai naufraghi di non dirle mai “ti voglio bene” perché non ci avrebbe mai creduto. Poi, qualche giorno fa, parlando con Carly Tommasini, aveva ammesso: “Mi distacco molto da tutto quello che è emozioni. Non ho mai voluto legami, perché poi per me legame vuol dire perdite. L’educazione severa dei miei mi ha fatta crescere ligia alle regole, molto controllata anche nelle emozioni”.

E così, ancora una volta, la 52enne ha mostrato una parte di sé poco nota al grande pubblico, togliendosi dal ruolo del “solo” personaggio televisivo. Si è offerta nella sua forma più autentica e vulnerabile, pur mantenendo quella corazza che il tempo le ha insegnato a indossare per sopravvivere.

Un modo di essere che i fan hanno apprezzato e stanno apprezzando. Durante la diretta della puntata, su X, sono apparsi diversi commenti positivi: “Cristina merita tanto”; “Non è cambiata di una virgola dal primo Grande Fratello e fu proprio questa trasparenza a consegnarle la vittoria” e “Mi ha spezzato il cuore, frantumato, distrutto”.

Poi, sul profilo Instagram della concorrente, accanto a un video che immortala quel preciso momento di apertura di cuore andato in onda ieri sera, si legge: “Vera, genuina e pulita”; “Non vuole mostrarle nemmeno a se stessa, perché ha già sofferto abbastanza e ha paura che se si mostrasse fragile non riuscirebbe più a sostenere il peso di tutto. Sei una bella anima e ti meriti serenità”; “Umana bella e sincera. Per me tu hai già vinto”.

Poi ancora: “Mi piace molto Cri. I sentimenti rendono fragile. La sofferenza rende sensibile”; “Non sei fragile, sei umana e sincera” e “Chi alza i muri, lo fa dopo grandi dolori e dopo ferite di lutti o abbandoni. Come dice lei, razionalmente sa che è sbagliato ma le scatta un senso di autoprotezione misto a autosabotaggio e alza i muri. Non viversi le emozioni evita di soffrire per le delusioni ma anche di privarsi delle emozioni positive. Spero per lei che provi a diminuire sempre più i suoi muri”.