Elezioni comunali 2023 in Lombardia, risultati e sindaci eletti

Milano, 15 maggio 2023 – I risultati in diretta delle elezioni comunali 2023 in Lombardia nei 106 comuni che sono andati a votare. Due soli capolugoghi di Provincia, Brescia e Sondrio, chiamati alle alle urne per eleggere il sindaco.

Eletti già da domeica sera per aver raggiunto in quorum e perché candidati unici: a Carlazzo Piera Antonella Mazza, a Centro Valle Intelvi Mario Pozzi, a Dosso del Liro Egidio Baraglia, e Montemezzo Guido Spelzini.