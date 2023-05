Elezioni comunali 2023 in provincia di Pavia, i risultati e i sindaci eletti

Pavia, 15 maggio 2023 – Urne chiuse alle 15, al via lo spoglio. E’ terminata la tornata elettorale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio: in Lombardia si è votato in 106 Comuni, compresi due capoluoghi di regione (Brescia e Sondrio). Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Elezioni comunali 2023, l’affluenza in provincia di Pavia

In provincia di Pavia, otto amministrazioni comunali sono arrivate a scadenza naturale, un sindaco, Cinzia Gazzaniga di Pinarolo Po è decaduta in base alla legge Severino dopo una condanna per peculato, mentre in due casi, Zerbo e Portalbera, gli elettori sono tornati alle urne a causa della prematura morte dei loro sindaci Pierluigi Bruni che a Portalbera era stato eletto per il terzo mandato e Gianmario Polloni che a Zerbo indossava la fascia tricolore dal 2019. Complessivamente sono 11 i Comuni pavesi che sono stati chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco.

Ad Alagna è eletto sindaco con il 60,5% dei voti Renato Lavezzi di Insieme per Alagna, che ha battuto il vicesindaco uscente Giancarlo Sacchi alla guida di Impegno per Alagna, fermo al 39,5%.

A Borgarello il sindaco uscente Nicola Lamberti che ha governato per due mandati non si ricandida. Per proseguire sulla linea tracciata dal primo cittadino, alla guida di Progetto civico la lista in sella da 10 anni, c’è Alberta Samuele che oggi siede in Consiglio comunale. A sfidare la 49enne esperta di sicurezza è la lista di centrodestra guidata da Matteo Racheli, ingegnere edile, esponente della lista Crescere insieme a Borgarello e consigliere comunale uscente.

Un altro Vercesi, ma Flavio dopo 30 anni con la fascia tricolore, giunto al terzo mandato non potrà più correre per la fascia tricolore a Bosnasco. La sua ‘eredità’ sarà raccolta dal vicesindaco Roberto Marsili alla guida di Ancora insieme per Bosnasco che sfiderà l’attuale consigliera di opposizione Rosemary Bruins di Vivere Bosnasco e Barbara Varesi di Bosnasco nel cuore che ha come capolista l’attuale primo cittadino.

William Grivel della lista civica La Torre civica-Più concreta è eletto sindaco di Castello D’Agogna per un secondo mandato, con l’89,7% dei voti. Sconfitto Michele Pietro Rossi di Grande castello, fermo al 10,3%.

Un solo candidato per il secondo mandato a Mezzanino che punta di nuovo su Adriano Piras.

Michele Ratti di Nicorvo in comune è confermato sindaco per un secondo mandato con il 95,1% dei voti. Enrico Bocca Corsico Piccolini di Grande Nicorvo si ferma al 4,9%; nessun voto per Salvatore Malagnino di Uniti per cambiare.

Dopo anni trascorsi in Regione come consigliere, torna nel suo paese e si candida a sindaco Giuseppe Villani che a Pinarolo Po guida la Lista aperta per il progresso. La sfida è con Pinarolo sei tu di Nicola Ghlislieri.

Maurizio Gramegna della lista ‘Una nuova Portalbera’, unico candidato sindaco, è stato eletto raccogliendo 601 voti.

Duello tutto interno all’attuale amministrazione invece a San Damiano al Colle dove il sindaco uscente Cesarino Vercesi punta al terzo mandato alla guida della lista civica Il futuro per San Damiano e se la dovrà vedere con l’attuale vicesindaco Paola Brandolini di Insieme per San Damiano.

Paola Ferrari, unica candidata sindaco, ottiene 534 voti ed è eletta con la lista 6 per Sommo.

Antonio Petrali Razzini è eletto sindaco di Zerbo con la lista Insieme per il futuro che ha ottenuto l’84% dei voti contro il 16% di Maria Stella Pileci con Casadeglitaliani.it.