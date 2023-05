Elezioni a Bema, il ballottaggio più piccolo d’Italia: i due candidati prendono 49 voti a testa

Bema (Sondrio), 15 maggio 2023 - Clamoroso ballottaggio in uno dei Comuni più piccoli d'Italia, Bema, 139 aventi diritto al voto nel paese a 750 metri di quota in provincia di Sondrio. Ovviamente non era previsto il ballottaggio, ma i due sfidanti, Giovanna Passamonti (#Visione comune) e Marco Sutti, sindaco uscente (Per Bema) hanno preso lo stesso identico numero di voti.

All'unico seggio allestito in paese si sono recati il 71,22% degli elettori. I voti validi sono stati 98, equamente divisi tra i due candidati, 49 a testa. Il ballottaggio si terrà tra due settimane.