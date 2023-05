Elezioni comunali 2023 in provincia di Bergamo, i risultati e i sindaci eletti

Bergamo, 15 maggio 2023 – Urne chiuse alle 15, al via lo spoglio. E’ terminata la tornata elettorale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio: in Lombardia si è votato in 106 Comuni, compresi due capoluoghi di regione (Brescia e Sondrio). Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Undici i comuni in provincia di Bergamo che rinnoveranno l’Amministrazione comunale. Si tratta di Aviatico, Piazzolo, Capriate San Gervasio, Villa d’Ogna, Mapello, Casnigo, Pianico, Paladina, Serina, Oltre il Colle. A questi dieci paesi si aggiunge anche Foresto Sparso, rimasto senza primo cittadino a causa della recente scomparsa del sindaco Gennaro Bellini.

Elezioni comunali 2023, l’affluenza in provincia di Bergamo

Ad Aviatico si confrontano due liste. La prima ‘Cambia Vento’ che vede candidato sindaco il primo cittadino uscente Mattia Carrara. La seconda lista civica ‘Insieme per il futuro’ ha Stefano Dentella come candidato primo cittadino. Quest’ultimo è stato primo cittadino dal 2003 al 2013.

Tre le liste in corsa per il consiglio comunale a Capriate San Gervasio. Rosella Presezzi è il candidato sindaco della lista ‘L’Alternativa’. Mentre, Cristiano Esposito guida la lista ‘Cristiano Esposito sindaco – Impegno in Comune e Lega’. Alice Arnoldi è invece la candidata sindaca per la lista ‘Cittadini al centro’.

Tre le liste che si sfideranno a Casnigo, in Val Seriana. Enzo Poli, sindaco uscente, ci riprova con la lista ‘Impegno civico’. Candida Mignani guida la lista ‘Casnigo nel cuore’, mentre Sergio Poli è sostenuto dalla lista ‘Rilanciamo Casnigo'.

Foresto Sparso è rimasto senza primo cittadino a causa della recente scomparsa del sindaco Gennaro Bellini. Quì si sfidano due liste civiche. Carlo Ponti con ‘Insieme per Foresto’ e Giovanni Duci, docente al Conservatorio di Brescia, con ‘Cambiare Foresto’.

A Mapello la sindaca uscente Alessandra Locatelli del centrodestra è stata confermata con l’84,9% dei voti. Ferma al 15,1% Irene Filippazzo con la lista ‘Per Mapello’.

A Oltre il Colle, Pierangelo Manenti guiderà la lista ‘SiAmo Oltre il Colle’. A sfidarlo Ferruccio Ghilardi con la lista ‘Impegno Comune’.

Gian Maria Brignoli della lista ‘Paladina in testa’ con i simboli di Lega, FdI e FI è eletto sindaco con il 52,25% dei voti, contro il 47,75% della lista ‘Futuro comune’ di Alessia Facheris.

A Pianico, il sindaco Maurizio Pezzoli si ripresenta con ‘Tradizione e Innovazione’. Lo sfidante è Mauro Franini con la lista civica ‘Fare Pianico’.

A Piazzolo, il sindaco è Laura Arizzi che ha vinto con il 56,36% contro la sfidante Ernestina Molinari che ha raggiunto il 43,64%.

A Serina la sfida è tra tre liste. ‘Vivere Serina’ propone il sindaco uscente Giorgio Maria Cavagna. La seconda lista è ‘Serina con noi’ di Michele Villarboito, che ha già avuto due mandati da sindaco a Serina e uno ad Aviatico. Terza lista è ‘Progetto Serina’ che propone il candidato sindaco Roberto Belotti.

Il vicesindaco uscente Luca Pendezza di ‘Persone per Villa d’Ogna’ è il nuovo primo cittadino, grazie al 58,1 dei voti ottenuti contro il 39,4% di Diego Bergamini con la sua ‘Nuova iniziativa democratica’ e il 2,5% di Simone Cateni della Fiamma Tricolore.