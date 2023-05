Elezioni comunali 2023 in provincia di Lodi, i risultati e i sindaci eletti

Lodi, 15 maggio 2023 – Urne chiuse alle 15, al via lo spoglio. E’ terminata la tornata elettorale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio: in Lombardia si è votato in 106 Comuni, compresi due capoluoghi di regione (Brescia e Sondrio). Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Nel Lodigiano i Comuni al voto sono stati sei, con quattro primi cittadini uscenti che hanno chiesto la riconferma per proseguire nel mandato. Le liste sono tutte civiche. Si è votato, in particolare, a Castelgerundo, Brembio, Turano Lodigiano, Sordio, Cavenago d'Adda e Massalengo.

Oriana Ghidotti di “Brembio Unita e Solidale” è eletta sindaca con il 55,8% dei voti. Battuto Fabio Gorla di “Riaccendiamo Brembio Insieme” che si attesta al 44,2%.

Il sindaco uscente Daniele Saltarelli, unico candidato con la lista “GerundiAmo”, viene riconfermato alla guida di Castelgerundo con 642 voti.

A Cavenago d'Adda è eletto sindaco Rinaldo Tribbia di “Uniti per un futuro comune”, che ha ottenuto il 58,8% dei voti contro il 41,2% di Pier Filippo Colombi di “Uniti per Cambiare”.

Severino Serafini è rieletto sindaco con la lista “Uniti in Massa” che ha ottenuto l’84,7% dei voti, contro il 15,3% di Salvatore Viola con “Vivere Massalengo”.

Il primo cittadino uscente di Sordio, Salvatore Iesce, centra la riconferma con la lista “Sordio Può Iesce Sindaco”, che ottiene il 68,6% dei voti contro il 31,4% di Anna Elisabetta Baroni e la sua “Vivere Sordio Civica Baroni Sindaco”.

Susanna Casali “SiAmo Turano e Melegnanello” è il nuovo sindaco con il 51,3% dei voti. Battuto il primo cittadino uscente Emiliano Lottaroli che con “Uniti per Turano e Melegnanello” si ferma al 43,3%. Più staccato Ciro Capasso di “Noi per Turano e Melegnanello” con il 5,4%.