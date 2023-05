Elezioni comunali 2023 in Lombardia, i risultati provincia per provincia. Chi va al ballottaggio

Milano, 15 maggio 2023 – E’ in corso lo spoglio della tornata elettorale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio: in Lombardia si è votato in 106 Comuni, compresi due capoluoghi di provincia. Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Affluenza in calo: alle 15 di oggi, si è attestata al 53,83%. Nel turno precedente aveva raggiunto il 56%. “E' il solito segnale che purtroppo notiamo da anni a questa parte”, ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, commentando il dato sull'astensionismo alle elezioni amministrative che si sono svolte ieri e oggi. “Bisogna cercare di contrastare” questo fenomeno “smettendo di cercare di vedere la politica come qualcosa di negativo per cui la gente è convinta che sia inutile andare a votare e invece far capire che il diritto al voto, non dico sia un dovere, ma è un'opportunità che i cittadini devono saper cogliere”, ha aggiunto.

Elezioni comunali 2023, l’affluenza in Lombardia

Sono diversi i Comuni che andranno al ballottaggio. Il secondo turno delle elezioni amministrative è previsto solo per quelli con più di 15 mila abitanti nel caso in cui nessuno dei candidati sindaco ottiene la maggioranza assoluta dei voti, cioè il 50% più uno. In questa tornata il ballottaggio è previsto per il 28 e il 29 maggio. Al voto, al momento, ci tornerà Bema, in provincia di Sondrio.

In Lombardia, una sfida - quella di Brescia, la 'Leonessa d'Italia’ - è molto sentita dai due schieramenti, tanto da considerarla una delle 5 (assieme ad Ancona, Vicenza, Pisa e Siena) il cui risultato sarà letto in chiave nazionale. Qui il centrosinistra vuole portare avanti l'eredità di Emilio Del Bono - sindaco per 10 anni, eletto consigliere al Pirellone alle ultime regionali - puntando tutto sulla sua vice, Laura Castelletti, già assessore alla Cultura nell'ultima legislatura quando Brescia ha ottenuto, insieme a Bergamo, il riconoscimento di capitale della Cultura 2023. Lo sfidante del centrodestra è il leghista Fabio Rolfi, assessore regionale all'Agricoltura nella prima giunta di Attilio Fontana e vicesindaco di Adriano Paroli a Palazzo della Loggia dal 2008 al 2013, pronto a sfruttare anche il traino del governo nazionale. Non è un caso, infatti, che alla chiusura della campagna elettorale si siano presentati la premier Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il M5s appoggia Alessandro Lucà in coalizione con Unione popolare e il Partito comunista italiano. Nel Bresciano al voto anche altri 16 comuni.

A Sondrio, invece, il civico uscente Marco Scaramellini corre per il bis sostenuto da tutti i partiti del centrodestra. L'avversario del centrosinistra è Simone Del Curto ed è in partita anche Luca Zambon, che gode dell'appoggio della lista civica creata da Letizia Moratti alle scorse regionali. In provincia altre 7 città sono voto: Cosio Valtellino; Teglio; Bema; Chiesa in Valmalenco; Albosaggia e Gerola Alta.

L'alleanza tra i dem e i pentastellati è stata invece possibile in alcuni dei 12 comuni al voto della città metropolitana di Milano, come l'ex storica roccaforte rossa Cinisello Balsamo, espugnata cinque anni dal leghista Giacomo Ghilardi insidiato nella corsa verso un secondo mandato da Luca Ghezzi. Pd e M5s corrono insieme anche a Cologno Monzese a supporto di Stefano Zanelli che potrebbe strappare la cittadina al centrodestra dopo gli ultimi anni tormentati, con la caduta dell'ex sindaco leghista Angelo Rocchi e la conseguente guida di un commissario prefettizio. Qui è il centrodestra a essere diviso, addirittura in tre parti: la Lega sostiene Dania Perego, Fratelli d'Italia e Forza Italia sostengono Giuseppe Di Bari, mentre Rocchi si ricandida ma stavolta con l'appoggio di una lista civica e di 'Noi moderati’. Sempre nel Milanese si vota anche ad Arese, Bresso e Gorgonzola. In totale sono 12 le città al voto nel Milanese.

Sfide importanti anche in Brianza, precisamente a Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese e Seregno. I Comuni alle urne con più di 15 mila abitanti sono dodici e ci sarà anche una prima volta per Bardello con Malgesso e Bregnano, uno dei nuovi Comuni istituiti in Lombardia nel 2023. Sono 7 i comuni andati al voto.

Sono 11 i comuni bergamaschi andati al voto. Nessuno andrà al ballottaggio, dal momento che si tratta di realtà sotto i 15mila abitanti. Ecco l’elenco: Aviatico; Capriate San Gervasio; Casnigo; Foresto Sparso; Mapello; Oltre il Colle; Paladina; Pianico; Piazzolo; Serina; Villa d’Ogna.

Sono 11 le città andate al voto in provincia di Como. Il comune più popoloso è quello di Mozzate con oltre 8mila abitanti, il più piccolo Montemezzo poco sopra i 200. ecco l’elenco delle città che andranno alle urne: Brunate; Bulgarograsso; Carlazzo; Centro Valle Intelvi; Cernobbio; Dosso del Liro; Laglio; Lurago d’Erba; Montemezzo; Mozzate; San Siro.

Sono 7 i comuni andati al voto in provincia di Cremona: Capergnanica; Motta Baluffi; Robecco d'Oglio; Ticengo; Trescore Cremasco; Vaiano Cremasco; Vailate. Tutti hanno eletto il loro sindaco.

Sono 5 i comuni andati al voto in provincia di Lecco. Ballabio, la quinta città che dovrà scegliere il proprio sindaco, andrà alle urne nel 2023 a seguito di commissariamento. Ecco l’elenco delle città che andranno alle urne: Ballabio; Calolziocorte; Oliveto; Valvarrone e Robbiate.

Sono 6 i Comuni al voto in provincia di Lodi: Brembio; Castelgerundo; Cavenago d'Adda; Massalengo; Sordio e Turano Lodigiano.

Solo 5 piccoli comuni andati al voto in provincia di Mantova. Ecco l’elenco: Borgo Mantovano; Castel Goffredo; Ceresara; Rodigo e San Martino dall'Argine.

Sono 11 le città andate al voto a Pavia. Otto amministrazioni comunali sono arrivate a scadenza naturale, mentre il sindaco di Pinarolo Po è decaduta in base alla legge Severino dopo una condanna per peculato. In due casi, Zerbo e Portalbera, gli elettori dovranno tornare alle urne a causa della prematura morte dei loro sindaci. Ecco l’elenco: Alagna; Borgarello; Bosnasco; Castello d'Agogna; Mezzanino; Nicorvo; Pinarolo Po; Portalbera; San Damiano al Colle; Sommo e Zerbo.

Sono 7 i comuni andati al voto in provincia di Varese. Il comune di Angera si è aggiunto in corsa all’elenco dopo la recente crisi di giunta e le conseguenti dimissioni di sindaco e assessori. Ecco l’elenco: Agra; Angera; Azzate; Bardello con Malgesso e Bregnano Angera; Jerago con Orago; Lonate Pozzolo; Venegono Superiore.