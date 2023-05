Elezioni comunali 2023 in provincia di Lecco, i risultati e i sindaci eletti

Lecco, 15 maggio 2023 – Urne chiuse alle 15, al via lo spoglio. E’ terminata la tornata elettorale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio: in Lombardia si è votato in 106 Comuni, compresi due capoluoghi di regione (Brescia e Sondrio). Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Nel Lecchese sono stati 5 i Comuni al voto: Ballabio, Calolziocorte, Oliveto Lario, Robbiate e Valvarrone. Sono paesi che hanno tra i 500 abitanti il più piccolo – Valvarrone con 508 residenti – e 13.500 il più grande, che è Calolziocorte, la terza città della provincia di Lecco con 13.507 residenti. C'è quindi una sola tornata, con elezione diretta subito al primo turno, senza eventuale ballottaggio.

Elezioni comunali, l’affluenza in provincia di Lecco

A Ballabio, alle porte della Valsassina, il sindaco è Giovanni Bruno Bussola con il 64%. Battuto Tranquillo Doniselli con il 36,1%

Calolziocorte si riconferma come lo storico feudo del centrodestra. Il candidato del centrodestra Marco Ghezzi, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, trionfa con il 53,3% dei voti su Sonia Mazzoleni di Calolziocorte Bene Comune (con il 36,4%) e Diego Colosimo di Cambia Calolzio (che prende il 10,3%).

A Oliveto Lario, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del lago di Como e costituito da Vassena, Limonta e Onno, vince Federico Gramatica di Oliveto Futuro in Corco con il 56,8% dei voti, battendo il sindaco uscente Bruno Polti, che ha mancato il tris e crolla al 16,8% dei voti. Paolo Negri di Noi per Oliveto Lario conquista il 26,4%.

A Robbiate, nel Meratese, Marco Magni è sindaco con il 63,1%. Battuto Alessandro Danza con il 36,9%.

Elezioni bulgare a Valvarrone, paese della Valvarrone appunto, nato nel 2018 dalla fusione di Introzzo, Tremenico e Vestreno. In lizza c'era solo il sindaco uscente Luca Buzzella di Progetto Comune che ha raggiunto il quorum.