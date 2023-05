Elezioni comunali 2023 in provincia di Milano: i risultati e i sindaci eletti

Milano, 15 maggio 2023 – Urne chiuse alle 15, al via lo spoglio. E’ terminata la tornata elettorale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio: in Lombardia si è votato in 106 Comuni, compresi due capoluoghi di regione (Brescia e Sondrio). Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Non c’è Milano, ma in provincia sono dodici i comuni che sono andati al voto per rinnovare l’amministrazione comunale: Arese, Bareggio, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bresso, Calvignasco, Cerro Maggiore, Cinisello, Cisliano, Cologno, Gorgonzola, Zibido San Giacomo. Cinisello, Cologno e Gorgonzola i maggiori centri alle urne.

Elezioni comunali 2023, l'affluenza in provincia di Milano

È una sfida a tre quella per conquistare la poltrona di sindaco ad Arese. Dopo 10 anni di governo cittadino della giunta comunale di centrosinistra guidata da Michela Palestra, in città c’è grande attesa per il futuro sindaco. I candidati alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio sono:

Giovanni Congi, 55 anni, avvocato penalista e tributarista a Milano sostenuto da Fratelli d’Italia e Lega. Per Congi si tratta di un ‘debutto’ nella vita politica aresina a differenza dei suoi due avversari che invece hanno precedenti politici e amministrativi. E sono: Luca Nuvoli, 34 anni, candidato del Partito democratico, della lista ‘Forum e Arese che vive - Nuvoli Sindaco’, vicesindaco e assessore al bilancio dal 2018 nella giunta comunale uscente. E Roberta Tellini,

55 anni, imprenditrice, candidata di Forza Italia, ‘Arese RinasceAvanti Insieme’, lista ‘Arese Migliore in Azione - Tellini Sindaco’, anche lei assessore della giunta uscente con deleghe alla polizia locale, sicurezza, trasporto pubblico, decoro urbano, sport e tempo libero e commercio.

Tre i candidati sindaco a Bareggio. La prima cittadina uscente Linda Colombo, centrodestra, è sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ‘Linda Colombo Sindaco’ e ‘Bareggio nel Cuore’. Poi, Lorenzo Zanzottera, centrosinistra, sostenuto da Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, ‘Sinistra in Movimento’ e ‘Radici sul futuro’. Infine, Davide Casorati sostenuto da ‘Bareggio 2013’, ‘Io amo Bareggio’ e ‘Bareggio Sul Serio-Riformisti’.

Lidia Reale, sindaca uscente, ha vinto le elezioni di Basiglio. Si presentava con la lista Avanti Insieme. Con il 54,44% dei voti è stata rieletta. Reale, prima di diventare sindaca nel 2018, dal 2013 era stata vice sindaca. La sfidava Alessandro Moneta, candidato ufficiale di centrodestra e già assessore regionale della Lombardia oltre che primo cittadino a Basiglio durante lo sviluppo di Milano 3. Moneta si è fermato al 45,56%. Moneta è un uomo di partito che ha fatto la gavetta restando sempre fedele a Forza Italia. Ha ricoperto la carica di vicesindaco per 5 anni e poi ha indossato la fascia tricolore dal 1975 al 1993 dando vita alla crescita di Basiglio.

Avola, vicesindaco uscente, ha raccolto il testimone della sindaca Angela Comelli dopo 10 anni di mandato ed era candidato con la lista 'Vivere Bellinzago'. E ha quindi vinto con il

57,2%. Battuto Piergiorgio Neri, leader dello schieramento ‘Insieme per Cambiare’, area moderata, nessun simbolo di partito, con il 35,69%. E la lista ‘SiAmo Bellinzago’, che per la seconda volta presentava come candidata sindaco l’insegnante Stefania Goi, che ha ottenuto il 7,11%.

A Bresso sono solo due i candidati alla poltrona di sindaco: Simone Cairo per il centrodestra, primo cittadino uscente, e Antonio Galliano, per il centrosinistra. I due sfidanti, entrambi ingegneri, si presentano con due coalizioni, composte a loro volta da 4 tra partiti politici nazionali e liste civiche locali. Il tutto con una diminuzione della proposta politica rispetto al 2018, quando i candidati furono 3, e al 2013, dieci anni fa, quando gli aspiranti primi cittadini furono addirittura 8. Per la coalizione di centrodestra: Simone Cairo, 54 anni, è sposato con Emanuela, ha tre figli, per oltre 20 anni ha lavorato come responsabile dei Sistemi informativi in alcune aziende: è appoggiato dalla lista civica ‘Bresso è nel cuore’, da Fratelli d’Italia, dalla Lega e da Forza Italia. Per la coalizione di centrosinistra: Antonio Galliano, 73 anni, per 30 anni è stato manager di multinazionali, da 24 anni è presidente dell’Università della Terza età - Ute di Bresso: è sostenuto dal Partito democratico, dalla ‘Sinistra unita Bressese’, dalla civica ‘Bresso c’è e dalla civica Insieme per Bresso’ e il ‘Parco Nord’.

Il "nuovo vecchio" sindaco è Giuseppe Gandini, che ha ottenuto il 75,69% delle preferenze. Battuta la rivale Patrizia Cedrati, che ha il 24,31%. Il sindaco uscente, Giuseppe Gandini, era sostenuto dalla sua lista 'Idee in Comune - Calvignasco 2023'. La Cedrati correva con 'Calvignasco Libera'.

“Nuovo vecchio sindaco” anche a Cerro Maggiore. A vincere, con il 60,69% delle preferenze è stata Nuccia Berra. Battuta la sfidante Roberta Cè, che si è fermata al 39,31%.Nuccia Berra era sostenuta da centrodestra unito, mentre Roberta Cè poteva contare sulla lista di centrosinistra 'Bene Comune'. Si sono invece ritirati altri rivali come il Terzo Polo e il Movimento 5 Stelle.

Con oltre 70mila abitanti, Cinisello Balsamo è il Comune più popoloso della provincia di Milano che va al voto in questa tornata elettorale. Domenica e lunedì saranno chiamati alle urne

53.518 elettori, che dovranno scegliere tra 5 candidati e 15 liste. Giacomo Ghilardi cerca la riconferma. Il sindaco uscente è appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Democrazia Cristiana e le civiche ‘Ghilardi Sindaco Cinisello Balsamo’ e ‘Visentin Noi con Cinisello Balsamo’. Cinque anni fa, dopo un primo turno al 45,94% (12.117 voti), Ghilardi vinse al ballottaggio contro l’allora sindaco del Pd Siria Trezzi: l’esponente del centrodestra passò con il 56,25% (13.649 schede) contro la candidata Dem che si fermò al 43,75% (10.614 voti). In quelle Amministrative, il Pd si era confermato il primo partito della città con il 29%, mentre la Lega il secondo con il 24%. Il Movimento 5Stelle, che oggi è in coalizione con il centrosinistra, aveva corso da solo, raggiungendo il 10%. A sfidare Ghilardi è proprio l’ex vicesindaco della Trezzi, il democratico Luca Ghezzi. Attorno a lui uno schieramento ampio e largo che mette insieme Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, M5Stelle, ‘La Città Giusta’, ‘Cinisello Balsamo Civica’, ‘Cittadini Protagonisti Insieme Ghezzi Sindaco’. A Cinisello il terzo polo è rimasto unito nonostante la "crisi” a livello nazionale: Giuseppina ‘Giusi’ Gentile è la candidata di Italia Viva e Azione, che hanno presentato una lista in comune. È sceso in campo con la civica ‘La Nostra Città’ Roberto Mastromatteo, mentre Sergio Agrello è l’outsider che si è candidato con la lista ‘Svegliati Italia con Paragone’.

A Cisliano era sfida a due. Il nuovo sindaco è Ilaria Mora, capogruppo di maggioranza, che ha raccolto il testimone di Luca Durè, sindaco per 10 anni. La candidata per la lista 'Impegno per Cisliano' ha vinto con l’84,9%. Battuto lo sfidante, per la lista 'Cisliano per voi', Michelangelo Tranchese con il 15,1%.

A Cologno Monzese era insediato il commissario prefettizio, dopo la caduta della giunta di centrodestra guidata dal leghista Angelo Rocchi che, in questi mesi, ha lavorato per ricandidarsi a sindaco. Con lui una lista civica ‘Avanti con Rocchi’ e Noi Moderati. Il centrosinistra ha scelto Stefano Zanelli, classe 1972, formatore e giornalista, sostenuto da Pd, Cologno Solidale e Democratica, ‘Cologno Libera’, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. La Lega si presenta con Dania Perego, già assessora e moglie del consigliere regionale Riccardo Pase sostenuta dalle liste ‘Dania Perego sindaco’ e ‘Per Cologno’. Fratelli d'Italia e Forza Italia, invece, hanno candidato Giuseppe Di Bari, anche lui ex assessore. Per lui le liste ‘Cologno nel Cuore’, ‘Unione di Centro’ e ‘Lega Padana Lombardia’.

È a quattro la sfida per le amministrative a Gorgonzola, dove i cittadini sono chiamati a scegliere il successore di Angelo Stucchi, sindaco Pd della coalizione Pd/Insieme per Gorgonzola alla fine del secondo mandato. Gli sfidanti: Antonio Zantonini, conducente Atm, candidato di Movimento 5 Stelle e Sinistra per una Gorgonzola ecologica e solidale; Ilaria Scaccabarozzi, avvocato e vicesindaco uscente, sostenuta da 4 liste: Pd, In Comune, Azione Italia Viva e ‘Insieme per Gorgonzola’; tre liste per Matteo Pedercini, consigliere comunale uscente, agente di polizia locale, candidato da ‘Progetto uniti per fare’, ‘Grande Gorgonzola e Rinnoviamo Gorgonzola’; tre per Fabio Iannotta, medico di base in pensione, sostenuto da Forza Italia Berlusconi, Lega Salvini Lombardia e Fratelli d’Italia.

A Zibido San Giacomo, la sindaca uscente Sonia Belloni è stata riconfermata con la lista ‘Noi Cittadini’, ottenendo il 58,98%. Battuto Giovanni Navicello con ‘Sei in Comune’ (e il sostegno del centrodestra) che ha ottenuto il 25,38% e Yuri Corisio con la lista ‘Insieme’ e il 15,64%.