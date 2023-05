Elezioni comunali 2023, Laura Castelletti è la prima sindaca di Brescia: “Un’emozione”

Brescia, 15 maggio 2023 – Laura Castelletti è la prima sindaca di Brescia. Con 81 sezioni rilevate su 203, la candidata ha raggiunto il 54,77% dei voti, distanziando Fabio Rolfi di 13 punti percentuali (41,88%).

Poco dopo le 18, quando i risultati erano ormai chiari, Castelletti è arrivata in piazza della Loggia accolta dai suoi sostenitori al grido di “Laura sindaca”. “Questo risultato è figlio del buon governo di questi dieci anni. È un'emozione essere la prima donna sindaco di Brescia, soddisfazione aver vinto al primo turno”, ha detto la candidata. E ancora: “La città ha dato una chiara indicazione della strada da percorrere”.

A Brescia il centrosinistra voleva portare avanti l'eredità di Emilio Del Bono, sindaco per 10 anni, eletto consigliere al Pirellone alle ultime regionali. E così ha puntato tutto sulla sua vice, già assessore alla Cultura nell'ultima legislatura quando Brescia ha ottenuto, insieme a Bergamo, il riconoscimento di capitale della Cultura 2023. E ci è riuscito.

Lo sfidante del centrodestra, il leghista Fabio Rolfi, assessore regionale all'Agricoltura nella prima giunta di Attilio Fontana e vicesindaco di Adriano Paroli a Palazzo della Loggia dal 2008 al 2013, che era pronto a sfruttare anche il traino del governo nazionale. Non è un caso, infatti, che alla chiusura della campagna elettorale si erano presentati la premier Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il M5s appoggiava Alessandro Lucà in coalizione con Unione popolare e il Partito comunista italiano. Lista Civica per Alessandro Maccabelli.

I candidati sindaco a Brescia sono quattro. C’è Laura Castelletti, attuale vicesindaco, sostenuta dal centrosinistra. Per lei otto liste a sostegno: ‘Partito Democratico’, ‘Azione Italia Viva +Europa’, ‘Brescia 2030’, ‘Al Lavoro con Brescia’, ‘Brescia Attiva’, ‘Brescia Green’, ‘Brescia Capitale’ e ‘Laura Castelletti Sindaco’. Poi c’è Alessandro Lucà, per la coalizione di ‘Unione Popolare’ e ‘Partito Comunista Italiano’ con il ‘Movimento 5 Stelle’. Corre anche Alessandro Maccabelli, sostenuto dalla lista civica ‘Maddalena’. Infine, Fabio Rolfi per il centrodestra, già vicesindaco a Brescia ai tempi della giunta Paroli. Per lui sei liste a sostegno: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, ‘Fabio Rolfi Sindaco’, ‘Brescia Davvero’ e ‘Viva Brescia’.

Elezioni comunali 2023, i candidati sindaco

In provincia di Brescia sono recati alle urne anche i cittadini di altri 16 comuni: Agnosine, Barghe, Berzo Inferiore, Borno, Castelcovati, Malonno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Ospitaletto, Ponte di Legno, San Zeno Naviglio, Soiano del Lago, Toscolano Maderno e Trenzano. Ad essere coinvolto anche il comune di Berzo Demo con elezioni anticipate a seguito delle dimissioni del sindaco Giovan Battista Bernardi, coinvolto in una vicenda giudiziaria.

Alle 23 è stato rilevato il terzo e ultimo dato della giornata relativo all'affluenza ai seggi a Brescia e nei 16 comuni della provincia. La media provinciale è del 45,04%, in calo rispetto al 59,22% della precedente tornata elettorale registrato alla stessa ora. A Brescia capoluogo ha votato il 44,59%, in calo rispetto al 57,41% registrato alla stessa ora del 2018