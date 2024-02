Crisi Chiara Ferragni e Fedez: le ultime notizie giorno per giorno

Milano – Si sono lasciati per finta; non per davvero. La fede c’è, anzi no, forse sì. Sulla crisi di coppia dei Ferragnez (o Ferragnex) è stato scritto un po’ di tutto. Un po’ perché l’argomento si presta, vista la iper esposizione del loro amore, e un po’ perché dai due protagonisti non sono arrivate né vere conferme né decise smentite e quindi si viaggia tutti nel campo delle supposizioni. Ci sono stati però alcuni fatti che sembrano aver fatto precipitare la situazione in casa Ferragni-Lucia. Ripercorriamoli qui, tenendo conto però del fatto che – se di crisi vera si tratta – probabilmente si trascinava da diverso tempo. E che già da settimane, dopo lo scandalo del pandoro rosa, la coppia sei faceva vedere insieme sempre di meno, tanto che lei aveva passatola settimana di Sanremo da sola, mentre lui era a Miami con l’assistente.

Il 19 febbraio esce la puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto dallo stesso Fedez con Mr Marra, con ospiti Marco Travaglio e Daniele Capezzone. Una puntata frizzantina, con Fedez che cercava di andare contro Selvaggia Lucarelli (che scrive per il Fatto Quotidiano) e Travaglio che senza troppa fatica dialettica smontava gli attacchi del rapper, arrivando a dire “ce l'hai con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato Chiara Ferragni in Wanna Marchi”. Pare, ma chissà se è vero, che la debole anzi inesistente difesa della moglie sia costato a Fedez una lite furibonda con la consorte.

Il 22 febbraio il sito Dagospia sgancia la bomba: Fedez ha lasciato il mega attico di Citylife e non vi ha fatto più ritorno. “L’abbandono” risalirebbe alla domenica 18, solo quattro giorni dopo una cena di San Valentino documentata con molta meno verve del solito dai due. Fedez e Chiara non confermano l’indiscrezione ma i segnali social vanno in quella direzione, in particolare quelli di Ferragni, che già da qualche giorno aveva cambiato la foto profilo di Instagram mettendone una con solo lei e i figli Leone e Vittoria. E ancora, nelle storie su Instagram Chiara Ferragni ha condiviso la pagina di un libro con una dedica: “Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi, ciò che non è mai accettabile è smettere” e poi la scritta “Il potere non è fuori ma dentro di te” che Ferragni ha commentato in sovrimpressione con un "per chiunque avesse bisogno di ascoltare questo".

Sempre il 22 febbraio durante la trasmissione Mattino 5 Davide Maggio, giornalista e blogger esperto di televisione con un giro di parole non particolarmente felice ha fatto intendere che l’influencer avrebbe avuto avuto qualcuno di molto vicino: “Per quel che mi risulta la Ferragni…. come dire, c’è chi l’ha consolata per bene! Ora non essere così indiscreta. Diciamo che delle persone, una in particolare, le è stata molto vicina e l’ha supportata…”. E quando gli è stato chiesto di fare nomi e cognomi, ha sibillinamente suggerito all’inviato della trasmissione di “spostarsi in piazza della Scala”, suggerendo dunque quel luogo come indizio per capire di chi si tratti. Cioè, Tomaso Trussardi.

Il giorno dopo, il 23 febbraio è stato Fedez a rompere il silenzio ai microfoni di Pomeriggio 5 con alcune risposte che, pur non essendo conferme, sembrerebbero dare un quadro di effettiva difficoltà familiare. Alla domanda: “È vera questa storia?”, Fedez risponde pronto: “Secondo voi?”. Il giornalista continua, sottolineando le frasi a proposito di un presunto complotto di aver creato questa storia appositamente per far parlare di sé: “Anche se fossero vere tutte le frasi che sono state dette, lo verrei a dire a voi? – ha detto Fedez – E secondo voi, ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può parlare di quello che vuole, anche di complotti, a me interessano solo i miei figli”.

Il giorno dopo, sabato 24 febbraio, esce sul Corriere della Sera un’intervista in esclusiva all’imprenditrice. L’intervista era stata realizzata il martedì, quindi con Fedez già fuori casa, ma nel lungo testo non c’è nessun riferimento a questo episodio. Emerge però un momento di difficoltà col marito: “In tanti weekend non c'è stato. In altri, c'è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli". Intanto lei diserta tutti gli eventi della Milano Fashion Week e passa molto tempo con i figli e con la famiglia e gli amici più stretti, come non manca di raccontare sempre sui social.

Domenica 25 dallo staff di Ferragni arriva una smentita sulle voci di un flirt con Tomaso Trussardi: “Non lo conosce nemmeno”. In serata arriva una controsmentita pesante come un macigno: “La conosco da quando era una bloggerina”.

Lunedì 26 febbraio tocca a lei dire la sua (molto breve) ai microfoni di Pomeriggio 5: "È un momento doloroso”. Con queste (poche) parole Chiara Ferragni ha risposto all’inviato della trasmissione condotta da Myrta Merlino su Canale 5. L’imprenditrice digitale non ha voluto dire di più sulla crisi con il marito Fedez.

Per i più attenti, ieri 27 febbraio nel corso di un evento sulla salute mentale il rapper aveva, di nuovo, la fede. Un indizio minuscolo, ma abbastanza per far sperare i fan della coppia.