Crisi Ferragnez, il gossip in tv: “Una persona è stata molto vicina a Chiara”

Milano – C’è chi sostiene si tratti di una nemmeno troppo inedita mossa di marketing per distrarre dai problemi giudiziari di lei; c’è chi invece è convinto: tra Chiara Ferragni e Fedez è crisi vera. Quel che pare confermato è che da domenica scorsa il rapper è uscito di casa per non tornare più, dopo una furibonda litigata con la moglie. E – secondo quanto rivelato ieri durante Pomeriggio5 – avrebbe contattato una nota agenzia immobiliare di Milano, già prima di domenica, per un appartamento da affittare sempre a Citylife, già arredato, con un affitto di circa 17mila euro al mese.

Ma sempre dal salotto di Myrta Merlino è emersa un’altra indiscrezione, nulla più di un gossip per ora. A parlarne è stato Davide Maggio, giornalista e blogger esperto di televisione ma non solo. Con un giro di parole non particolarmente felice, Maggio ha fatto intendere che l’influencer avrebbe avuto avuto qualcuno di molto vicino: “Per quel che mi risulta la Ferragni…. come dire, c’è chi l’ha consolata per bene! Ora non essere così indiscreta. Diciamo che delle persone, una in particolare, le è stata molto vicina e l’ha supportata…”. E quando gli è stato chiesto di fare nomi e cognomi, ha sibillinamente suggerito all’inviato della trasmissione di “spostarsi in piazza della Scala”, suggerendo dunque quel luogo come indizio per capire di chi si tratti. Al momento solo pettegolezzi, forse inevitabili quando la notizia della fine di un matrimonio – e che matrimonio – diventa di pubblico dominio. Che sia stata questa vicinanza a fare scoppiare la lite tra i due coniugi

La notizia della presunta separazione non arriva di certo all’improvviso. È almeno da Sanremo 2023 che i due sono dati in crisi. Poi però i guai di salute di Federico Lucia avevano fatto passare in secondo piano i problemi coniugali, comunque mai nascosti, anzi, protagonisti della seconda stagione di The Ferragnez. Negli ultimi mesi, dallo scoppio del caso Balocco, Chiara e Fedez si sono fatti vedere sempre meno insieme e durante il Festival di Sanremo di quest’anno addirittura lui era andato a Miami da solo. Anzi, con la misteriosa assistente personale.

Poi però, dieci giorni fa, la coppia aveva festeggiato il San Valentino, con una cena romantica, cosa che aveva fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan della coppia. Le “stringate” storie su Instagram in occasione del 14 febbraio avevano temporaneamente messo a tacere le voci di crisi ma avevano comunque testimoniato un drastico cambiamento nel modo di comunicare la vita di coppia, da parte dei Ferragnez, lontana anni luce dalla scintillante proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona in “mondovisione” nel maggio 2017. In poco tempo, la situazione deve essere precipitata, fino all’uscita di casa di Fedez.