Tomaso Trussardi e Chiara Ferragni, gli indizi e la smentita: da dove arriva il gossip sulla fine dei Ferragnez

Milano – Gli indizi su un’eventuale ipotetica nuova relazione di Chiara Ferragni erano due, anche se piuttosto vaghi: piazza della Scala e una persona che “l’ha consolata per bene”. Li aveva forniti Davide Maggio durante la trasmissione televisiva Pomeriggio Cinque, subito dopo la notizia della separazione tra l’imprenditrice e Fedez.

L’identikit

Due indizi che, nel mondo del gossip, hanno fatto scattare una sorta di caccia all’uomo. E c’è chi ha tirato fuori il nome di Tomaso Trussardi, erede della maison di moda ed ex marito di Michelle Hunziker: in piazza della Scala, al numero 5 per la precisione, c’è infatti il Cafè Trussardi. Tutto qui.

La smentita

Tanto è bastato per far nascere il pettegolezzo e accostare i due nomi. Tanto che nella mattinata di oggi domenica 25 febbraio è dovuto persino intervenire – tramite agenzia – un portavoce del team di Chiara Ferragni, smentendo non solo qualsiasi tipo di relazione tra i due ma anche una semplice conoscenza: “Non si conoscono nemmeno – ha detto il portavoce – si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5-6 anni fa”.