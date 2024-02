Tomaso Trussardi replica a Chiara Ferragni: “La conosco da quando era una bloggerina”. Poi la stoccata sul panettone

Milano – La vicenda Ferragni-Fedez non manca di regalare un colpo di scena dopo l’altro. Poche ore dopo la dichiarazione di un non meglio precisato componente dello staff di Chiara Ferragni sui rapporti tra l’imprenditrice digitale e Tomaso Trussardi (“non si conoscono nemmeno”), arriva via social la risposta del rampollo bergamasco.

“Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni; da quando era una semplice ma talentuosa ‘bloggherina (sic)’ la quale ancora faticava a essere invitata alle sfilate. Noi, di contro, abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi...). Infatti hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runaway dove ho incontrato Chiara l’ultima volta (circa quattro anni fa)".

Poi la precisazione sulla natura di questi rapporti: “Debbo dire che ci sia sempre stato (sic) unicamente un rapporto stima e simpatia professionale con tutta la famiglia ambo le parti”.

Infine l’affondo: “Liquidare tutto ciò con “non lo conosco neanche” è riduttivo ed offensivo rispetto a un passato professionale che merita la sua corretta dimensione. Scomodare l’Ansa per uno tsunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d’anno… non ne combinano una giusta”.

Come detto, questa mattina, per tacitare il pettegolezzo che voleva l’influencer e l’ex marito di Michelle Hunziker, molto vicini, era uscita una dichiarazione dello staff: “Non si conoscono nemmeno – ha detto il portavoce – si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5-6 anni fa”. La smentita era arrivata dopo che, per giorni, erano rimbalzati in tv e online illazioni su una loro relazione. Gli indizi su un’eventuale ipotetica nuova relazione di Chiara Ferragni erano due, anche se piuttosto vaghi: piazza della Scala e una persona che “l’ha consolata per bene”. Li aveva forniti Davide Maggio durante la trasmissione televisiva Pomeriggio Cinque, subito dopo la notizia della separazione tra l’imprenditrice e Fedez.

Con la frase sul panettone, Trussardi fa un nemmeno troppo velato riferimento al caso Balocco, la vicenda per la quale Ferragni è indagata per truffa aggravata dalla Procura di Milano per via di una comunicazione non proprio trasparente in merito alla beneficenza “legata” al pandoro rosa personalizzato dalla stessa Ferragni. L’ipotesi è che l'imprenditrice e l’impresa dolciaria avrebbero fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro Balocco Pink Christmas avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino, in realtà già effettuata dalla sola Balocco mesi prima e fissata in soli 50mila euro, contro il milione e oltre che le aziende riconducibili a Ferragni avrebbero in realtà guadagnato dall’operazione commerciale.

In pochi giorni la situazione matrimoniale di Ferragni e Fedez è precipitata rapidamente. Domenica scorsa il rapper sarebbe uscito di casa senza più tornare. A parziale conferma del momento davvero difficile che sta passando la coppia più social d’Italia era arrivata la breve intervista a Fedez mandata in onda da Pomeriggio 5 qualche giorno fa: "Io sto bene, grazie”. E alla domanda: “È vera questa storia?”, Fedez aveva risposto pronto: “Secondo voi?”. L’inviato di Myrta Merlino aveva continuato, sottolineando le frasi a proposito di un presunto complotto di aver creato questa storia appositamente per far parlare di sé: “Anche se fossero vere tutte le frasi che sono state dette, lo verrei a dire a voi? – ha detto Fedez – E secondo voi, ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può parlare di quello che vuole, anche di complotti, a me interessano solo i miei figli”.