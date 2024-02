Fedez rompe il silenzio: “Mi interessano solo i miei figli”

Milano, 19 febbraio 2024 – Il gossip impazza sulle ipotesi della fine della relazione tra Ferragni e Fedez, il web ironizza con meme e commenti dissacratori e sui muri compaiono murales dedicati all’influencer e il rapper, ma per quasi 24 ore nessuno dei due diretti interessati ha commentato le voci che si sono susseguite sui giornali e sul web.

È stato Fedez a rompere il silenzio ai microfoni di Pomeriggio 5. Durante la trasmissione condotta da Myrta Merlino, ancora prima che il rapper parlasse, i giornalisti di Canale 5 hanno testimoniato di aver visto il padre di Federico Lucia entrare nella casa ed uscire con i due nipoti, Leone e Vittoria: presumibilmente ha portato i bambini al parco, ma potrebbe averli portati anche a vedere il padre, se è vero che i due sono separati.

Poi le parole di Fedez, intercettato dai giornalisti: "Io sto bene, grazie. Anche se fossero vere tutte le frasi che sono state dette, lo verrei a dire a voi?”. Alla domanda se la notizia della separazione sia un complotto e una logica di marketing studiata ad hoc per far parlare di sé, Fedez ha risposto categorico: “E secondo voi, ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può parlare di quello che vuole, anche di complotti, a me interessano solo i miei figli”.

Il rapper è apparso molto cupo in volto e ha risposto a tono al giornalista, senza sviare le domande. Ha anche riferito di essere presente alla sfilata del pomeriggio di Versace in occasione della Milano Fashion Week: “Andrò alla sfilata di Versace oggi pomeriggio perché Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo periodo”. Di certo c’è da sottolineare quest’ultima frase, quasi a confermare che il periodo è difficile.