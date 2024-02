Angelo Tropea, chi è l’amico di Chiara Ferragni: la foto e la dedica su Instagram

Milano, 26 febbraio 2024 – Giornate sempre più difficili per Chiara Ferragni. Dopo l’esplosione del cosiddetto Pandoro-gate, dove l’imprenditrice digitale è finita nella bufera per le attività delle aziende da lei gestite (su cui si sta ancora indagando, ndr), ora nel mirino c’è la sua vita privata e la presunta crisi che sta vivendo con suo marito Fedez.

Chiara si mostra comunque sui social e prova ad apparire serena e sorridente. In alcuni scatti è con i suoi figli, Leone e Vittoria, al luna park di Parco Sempione a Milano, in altri è con le sue sorelle o con gli amici di sempre. Tra loro, non si vede più Fabio D'Amato, manager della Ferragni accusato di essere a conoscenza di alcuni dettagli importanti del pandoro-gate, ma appare sempre più spesso l’amico del cuore Angelo Tropea.

In una delle ultime Stories Insgram, ad esempio, l'imprenditrice digitale ha condiviso una foto con il giovane, mentre si abbracciano nella casa di CityLife. E accanto la didascalia: “God bless friends who came to stay with you when you need their love to heal”, ovvero “Dio benedica gli amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per riprenderti”.

Tropea è stato anche tra i primi a manifestare il sostegno a Chiara dopo il video di scuse riguardanti l’affaire Balocco. “Ti fa onore questo messaggio pubblico – aveva scritto l’amico -. Mai che a farlo sia qualcuno che ci rappresenta nella vita pubblica. Mai. Ancora una volta il fallimento di una classe politica in termini di onestà e dignità. Sempre con te”.

Ma chi è Angelo Tropea? Fa parte del suo team dall’inizio del blog di The Blonde Salad ed è stato una figura importantissima nell’evoluzione di Chiara Ferragni come brand e influencer a livello mondiale. Nel 2013 ha ricoperto il ruolo di PR e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand, fino al 2018. Poi, in quell’anno, ha deciso di intraprendere una strada diversa, lontana dall’imprenditrice con la quale, tuttavia, ha mantenuto un rapporto di solida amicizia, ritagliandosi sempre del tempo per lei, soprattutto in questi momenti così difficili. Tropea è il direttore marketing di The Rome EDITION, il primo hotel italiano a Roma di lusso della catena del brand Marriott International, e dall’aprile 2022 vive nella Capitale.

Il giovane viene spesso a Milano per impegni di lavoro e per stare con gli amici, tra cui Chiara. I due – insieme ad altri – hanno intrapreso diversi viaggi insieme. L’ultimo è stato in India alla fine di novembre. Tropea non è mancato neppure all’addio al nubilato della sua migliore amica, nel luglio 2018, a Mykonos, in Grecia.

Tropea è molto attivo sui social: su Instagram conta 57.300 follower e si mostra spesso nelle Stories del suo profilo. A volte, pubblica anche fotografie durante gli eventi a cui prende parte per lavoro o mentre viaggia.