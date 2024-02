Chi è Eleonora Sesana, l'assistente di Fedez volata con lui a Miami prima della crisi con Ferragni

Milano, 22 febbraio 2024 – La notizia che Fedez e Chiara Ferragni sarebbero in crisi, o meglio, si sarebbero separati porta a indagare sulla loro vita privata per cercare dettagli ancora più privati e sconosciuti e conoscere le ragioni della (probabile) rottura.

Il personaggio che ultimamente sta attirando le attenzioni è Eleonora Sesana, l’assistente personale che cura l’immagine di Fedez e con cui è volata a Miami per un viaggio di lavoro nelle scorse settimane. Il rapper aveva infatti condiviso una serie di stories prima della partenza in cui si notavano mani di una donna che per certo non era Ferragni. Erano le mani di Eleonora Sesana che segue come un’ombra il suo assistito.

Chi è Eleonora Sesana, assistente personale di Fedez

Sesana è l’assistente personale del rapper, il cui compito è quello di organizzare le attività di Fedez, professionali ma anche private, dalle apparizioni pubbliche agli impegni con i figli. Più volte nelle storie di Chiara e Fedez è capitato di vedere le loro assistenti, costantemente al loro fianco.

Eleonora Sesana si è laureata all’Università degli studi dell’Insubria nel 2012 in Scienze del turismo per poi conseguire la specialistica nello stesso corso all'Università Bicocca di Milano. Dal 2016 al 2017 ha frequentato il master di media digitali presso la 24ORE Business School ed è poi entrata a lavorare nel mondo della comunicazione.

Dopo gli studi e prima dell'impegno con Federico Lucia, ha svolto l'attività di assistente personale presso la Natasha Slater Studio, nota agenzia di pubbliche relazioni e ha ricoperto il ruolo di Celebrities Specialist presso Dolce & Gabbana.

Il rapporto con Fedez e il cameo nella serie tv

Non è chiaro da quanto tempo Eleonora Sesana lavori per Fedez, poiché mantiene riservatezza circa il suo incarico e perché le volte in cui il rapper cerca di immortalarla, la ragazza si sottrae alla videocamera. Poco o nulla è dato sapere del privato, dato che i profili social sono riservati per permettere solo a chi la conosce realmente di vedere la sua vita personale.

Di certo c’è che segue il rapper in ogni suo impegno, oltre essere molto presente anche dentro le mura di casa Ferragnez, perché un’assistente personale ha il compito di curare ogni aspetto della vita del proprio assistito, anche i lati più personali e meno pubblici.

Ha seguito il rapper nel recente viaggio di lavoro a Miami oltre essere presente in un breve cameo nella docu-serie Ferragnez, la serie tv sulla vita del rapper e di Chiara Ferragni: è Sesana che, insieme a Chiara, ha partecipato all'avventura del climbing presso il The Edge, il noto grattacielo newyorkese.