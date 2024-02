Chiara Ferragni e Belen Rodriguez, il post Instagram tra like e commenti: cosa è successo

Milano, 27 febbraio 2024 – Chiara Ferragni e Belen Rodriguez sulla stessa lunghezza d’onda? Anche se l’imprenditrice digitale e la presentatrice tv non sono amiche – seppure si rispettino e stimino da sempre – ultimamente sembra proprio la pensino alla stessa maniera. E ad accumunarle potrebbe essere la loro attuale visione dell’amore. Vediamo cosa è successo sui social.

Le voci di una crisi coniugale tra Chiara e Fedez si fanno sempre più consistenti e la showgirl argentina non si fa vedere con Elio Lorenzoni, suo ultimo compagno, da un po’ di tempo. Non solo, risale allo scorso settembre la fine della relazione tra Belen e il suo ex marito, Stefano De Martino. Quindi, situazioni sentimentali che potrebbero avvicinare le due star del web. Ma c’è di più.

Sbirciando su Instagram, i fan hanno notato dei like sospetti da parte di Chiara Ferragni e Belen Rodriguez a un post pubblicato dal motivatore astrologico Simone Carponi. Il post cita quanto segue: “Il mio terapeuta una volta mi ha detto: ‘Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando’ e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno”.

Il post Instagram di Simone Carponi con il commento di Belen Rodriguez

Mentre Chiara Ferragni si è limitata a un like, dimostrazione di essere d'accordo con il pensiero del post, Belen Rodriguez ha lasciato un commento: “Amen”. Non è chiaro cosa volesse intendere, ma alcuni utenti hanno pensato a una frecciatina a qualche ex. E la stessa ipotesi è stata fatta per l’imprenditrice digitale: potrebbe essere un riferimento a Fedez?

Il 'mi piace' di Chiara Ferragni su Instagram

Nessuna certezza, chiaramente si tratta solo di teorie del web. Però, è più probabile che Chiara e Belen si riferissero ai loro presunti ex partenr, piuttosto che pensassero di essere loro quelle che hanno abbandonato dopo aver ‘usato’. E poi, le due donne non potrebbero aver deciso di supportarsi con una buona dose di solidarietà femminile?

Inoltre, non sarebbe la prima volta. Anche sulla questione del pandoro gate, Belen Rodriguez si era schierata in difesa di Chiara Ferragni. Su una story pubblicata sul suo profilo Instagram, la conduttrice aveva fatto una premessa: “Sono un po’ di giorni che ho un pensiero ricorrente ed è quello di sentirmi in colpa per aver avuto dei pensieri impuri, provo a spiegarmi meglio: quando qualcuno ci fa del male cosa vuoi? Che quella persona paghi! Che la vita le restituisca la stessa moneta. Ecco, in queste ultime settimane per svariate motivazioni pensieri del genere hanno avuto vita dentro la mia complessa testolina, con il senno di poi vi dico che dopo la rabbia arriva la calma, ecco! Questo è accaduto pure”. Poi, aveva aggiunto: “Sono calma, la tempesta è passata, tutto ciò per dirvi che come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni”.

E ancora: “Quello che volevo dire in primis che oltre la stima professionale c’è anche l’umanità. E vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire, basta! Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po’ di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto”.

Alla fine del messaggio, Belen aveva esortato i suoi fan a mettere da parte l’astio. “Basta violenza verbale, torniamo ad abbracciarci. Tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo smarrire la strada, la cosa importante è aver capito, rimediare, e tornare più forti di prima”. E aveva lanciato anche un hashtag: #forzachiara.

Nel frattempo, ieri, l’influencer di Cremona è stata intercettata da Pomeriggio 5 e con poche parole ha spiegato che per lei questo sarebbe un “momento molto doloroso”. Anche nell’intervista al Corriere della Sera di qualche giorno fa, non era entrata troppo del merito della sua privata: “In tanti weekend non c'è stato (Fedez, ndr). In altri, c'è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli”.

Grande attesa per domenica prossima, 3 marzo, quando Chiara Ferragni potrebbe raccontare la sua verità in tv a ‘Che Tempo che fa’, trasmissione condotta da Fabio Fazio. Così come Belen Rodriguez ha parlato a Domenica In, con Mara Venier.