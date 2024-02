Chiara Ferragni: “È un momento doloroso”. Cosa ha detto in tv sulla crisi con Fedez

Milano – "È un momento doloroso”. Con queste (poche) parole Chiara Ferragni ha risposto all’inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino su Canale 5, che le chiedeva come stesse. Il video è andato in onda durante la trasmissione di oggi. L’imprenditrice digitale non ha voluto dire di più sulla crisi con il marito Fedez. E anche sui social (suo regno) non ci sono riferimenti espliciti a quanto sta accadendo in casa Ferragnez.

Fedez e Ferragni insieme

Oggi l’influencer, dopo il racconto fotografico della domenica con le sorelle, ha pubblicizzato le ultime novità e offerte sulle sue collezioni e ha pubblicato un oroscopo della settimana per il suo segno zodiacale (il Toro ndr) che consiglia "Perdonati" ma anche "hai bisogno di spiccare il volo, di una boccata di aria fresca. Per favore, vivi, goditi quello che ti circonda, fai qualche follia e lascia andare alcune responsabilità che ti ostini a dover rispettare, anche quando non è compito tuo". Infine Chiara Ferragni ha postato un selfie mentre abbraccia l'amico di sempre Angelo Tropea, con la scritta: "Dio benedica i migliori amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per guarire".

Qualche giorno fa, sempre ai microfoni di Pomeriggio 5, Fedez aveva spiegato: “Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento”. Alla richiesta di una conferma della separazione il rapper aveva risposto “Secondo voi ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita con due figli a voi?”.