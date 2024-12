Prima della Scala 2024, La forza del destino di Giuseppe Verdi. La diretta

Milano, 7 dicembre 2024 – Il tanto atteso giorno è arrivato e Milano è in festa. Oggi, 7 dicembre, nel giorno di Sant’Ambrogio, patrono della città, va in scena la Prima della Scala. Ad inaugurare la stagione d’Opera 2024/2025 ‘La forza del destino’ di Giuseppe Verdi, diretta dal Maestro Riccardo Chailly, con la regia di Leo Muscato, le scene di Federica Parolini, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Alessandro Verazzi. Si tratta di un melodramma in quattro atti, che inizierà alle 18 e durerà 3 ore e 47 minuti, intervalli compresi.

Grazie alla ‘Prima Diffusa’, lo spettacolo viene proiettato gratuitamente in diretta in numerosi luoghi a Milano (ingresso libero salvo dove diversamente indicato), per unire tutti in città, appassionati e non. In alcuni luoghi, la diretta è preceduta da una Guida all'ascolto, per entrare ancora di più nel mondo di Don Carlo. Ma è possibile seguire l’opera anche in tv, in streaming e alla radio.

Non mancheranno, come ogni anno, le proteste. “Più che timori serve attenzione in questo momento, in quanto è un momento in cui le tensioni sociali ci sono”, ha ribadito il sindaco Giuseppe Sala ieri. Già in tarda mattina c’è stato un flash mob, organizzato dal centro sociale Cantiere davanti al Piermarini. Nel pomeriggio, davanti a Palazzo Marino è previsto un sit in annunciato dalla Confederazione unitaria di base, con l’esibizione anche di alcuni “artisti indipendenti” e alle 15 è in programma il corteo “Prima Popolare Antimilitare”, che terrà insieme centri sociali, filopalestinesi e sindacati di base, da corso Venezia al Castello.