Prima della Scala, il tenore Jonas Kaufmann lascia il ruolo del protagonista. Al suo posto Brian Jadge

Milano, 19 novembre 2024 – Non sarà Jonas Kaufmann a interpretare il ruolo di Alvaro nella ‘Forza del Destino’ di Giuseppe Verdi che il 7 dicembre debutterà alla Prima della Scala, spettacolo che inaugura la stagione lirica.

Il tenore superstar ha spiegato che per “motivi familiari” non potrà partecipare alle prove e quindi non canterà in nessuna delle recite in programma fino al 2 gennaio e ormai quasi completamente sold out. Ha invece confermato che parteciperà il 29 novembre al concerto con Anna Netrebko e l'orchestra della Scala diretta da Riccardo Chailly per celebrare il centenario dalla morte di Giacomo Puccini. A sostituire Kaufmann sarà Brian Jagde.

La coppia di star formata da Anna Netrebko e Jonas Kaufmann

“Ho avuto il privilegio di prendere parte più volte nella mia carriera a questo momento di spicco della cultura italiana. Tanto più mi dispiace dover deludere il pubblico e i colleghi questa volta - ha spiegato Kaufmann nel comunicato inviato dal teatro -. Spero tuttavia nella loro comprensione, soprattutto in un Paese in cui la famiglia ha ancora una grande importanza”.

Il tenore, uno dei più famosi al mondo, ha pubblicato la stessa dichiarazione sui suoi social. A sostituirlo sarà il tenore americano Brian Jagde che alla Scala ha cantato in ‘Cavalleria Rusticana’ la scorsa primavera e ha fatto parte del secondo cast di Turandot. Anche in questo casa ha sostituito un tenore che ha dato forfait, Roberto Alagna. La notizia di Kaufmann non ha stupito più di tanto i professori d'orchestra, anche se una comunicazione ufficiale a loro non è arrivata. Kaufmann, che da tempo ha meno smalto nella voce, non ha mai partecipato ad alcuna delle prove, che invece ha già iniziato il soprano Anna Netrebko.