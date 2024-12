Chi sarà nel palco reale per la prima della Scala 2024: Laura De Cicco e Chiara Bazoli al fianco di Liliana Segre

Milano – È cambiata la disposizione del palco reale per la Prima della Scala, in scena questa sera, 7 dicembre (Sant’Ambrogio) al Piermarini. A quanto si apprende da fonti del Senato, la senatrice a vita Liliana Segre occuperà la postazione centrale, al posto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, impegnato in un viaggio a Parigi (per la riapertura di Notre-Dame)

Alla sua destra la moglie del presidente del Senato, Laura De Cicco e alla sua sinistra Chiara Bazoli, la compagna del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Ai due lati si siederanno rispettivamente, sul lato destro il presidente del Senato, Ignazio La Russa e su quello sinistro, il sindaco Sala. Questo schema, che vede le tre donne al centro del palco, è stato proposto da La Russa, e accettato di buon grado dal primo cittadino milanese. Sul palco reale saranno presenti anche la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli con la moglie Valeria Falcioni e il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia.

Sul palco un cast importante a partire da Anna Netrebko, alla sua settima prima di Sant'Ambrogio, il baritono Ludovic Tézier e Brian Jagde, tenore americano arrivato a sostituire Jonas Kaufmann dopo la sua rinuncia. Sul podio Riccardo Chailly, il direttore musicale del teatro. Fra i presenti l'ex alto rappresentante per gli affari esteri della Ue Josep Borrell, il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, l'attore Pierfrancesco Favino, lo scrittore Alessandro Baricco, l'étoile Roberto Bolle.