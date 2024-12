Milano, corteo unico pro Palestina e contro ddl sicurezza: sfilano in centro 2mila persone

Milano, 7 dicembre 2024 – Oggi, sabato 7 dicembre, in scena un corteo lungo le vie del centro, in direzione opposta alla Scala (dove oggi scatta l’ora della Prima, con “La forza del destino”): in un unico appuntamento l’iniziativa "Milano resiste" contro il ddl sicurezza e i giovani palestinesi d’Italia che ogni sabato da più di un anno sfilano per le vie della città per chiedere la fine del conflitto in Medioriente.

Partenza da Porta Venezia, per arrivare a largo Cairoli, all’ombra del Castello Sforzesco. Secondo le prime informazioni alla manifestazione presenti circa duemila persone. Tanti gli striscioni e gli slogan , da “No allo stato di polizia, no al ddl 1660” a “Resistiamo a guerra e ddl sicurezza, Palestina libera”. Srotolato lungo Corso Venezia un lungo striscione arcobaleno con la scritta “Pace”.