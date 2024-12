Prima della Scala 2024, quando e dove vederla

Milano, 5 dicembre 2024 – Il conto alla rovescia è quasi terminato: Milano è pronta alla Prima della Scala, sabato 7 dicembre, giorno del patrono della città Sant'Ambrogio. Quest'anno, in scena, ‘La Forza del Destino’ di Giuseppe Verdi.

La regia è di Leo Muscato, le scene di Federica Parolini, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Alessandro Verazzi. Protagonista sul palco una veterana delle prime di Sant’Ambrogio, Anna Netrebko, insieme, tra gli altri, a Brian Jagde, Ludovic Tézier e Vasilisa Berzhanskaya. Per il direttore musicale Riccardo Chailly, ‘La forza del destino’ è il nono titolo verdiano alla Scala e l’undicesima inaugurazione di stagione.

La si potrà vedere in diretta televisiva su Rai1 (e ascoltare in diretta radiofonica su Radio3), a partire dalle 17:45. Ma, come da tradizione, va in scena anche la 'Prima Diffusa', alcuni luoghi della città ospiteranno la visione dell'attesissimo evento.

‘Prima Diffusa’

Dall’1 all'11 dicembre il Comune di Milano insieme a Edison porta l’opera in tutta la città così da coinvolgere cittadini e turisti. "Prima Diffusa" sta accompagnando anche quest’anno la Prima della Scala, con una serie di guide all'ascolto, concerti, performance, proiezioni, mostre e rassegne, conferenze e incontri gratuiti, coinvolgendo teatri, istituzioni, luoghi della cultura, spazi cittadini e sedi non convenzionali.

“Prima Diffusa rappresenta un momento importante per la nostra città, un'occasione in cui Milano rinnova il suo impegno per una cultura aperta e accessibile a tutti. Con la diffusione dell'opera 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi in oltre 30 luoghi e spazi, dai teatri alle case di accoglienza, dagli ospedali agli istituti penitenziari, ribadiamo il valore inclusivo della cultura come strumento di coesione sociale - ha affermato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - Questo progetto, frutto di una rete di collaborazioni preziose, è un esempio virtuoso di come Milano sappia coniugare eccellenza artistica e solidarietà, rendendo la magia della Prima della Scala un patrimonio condiviso da tutta la comunità”.

Il 7 dicembre

Nei luoghi prescelti ci sarà la proiezione in diretta di ‘La Forza del Destino’. In alcune sedi le proiezioni saranno precedute dalla Guida all’ascolto dell’Opera a cura dell’Accademia Teatro alla Scala: attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, musicologi e narratori specializzati offriranno al pubblico di Prima Diffusa guide all’ascolto nei principali quartieri di Milano per introdurre ed aiutare a comprendere l’opera di Verdi. Alle 16:30 dalla Guida all’ascolto a cura dell'Accademia Teatro alla Scala (nelle sedi indicate). Alle 18: diretta Prima La Forza del Destino. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti, salvo diversamente indicato.

Ottagono: Galleria Vittorio Emanuele II. A cura di Fondazione Teatro alla Scala

Teatro Dal Verme: Via San Giovanni sul Muro, 2. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti previo ritiro dei biglietti presso la biglietteria del Teatro, a partire dal 3 dicembre con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 10 alle 18. Il 7 dicembre la biglietteria resterà chiusa ma è assicurato il servizio di distribuzione per eventuali rimanenze a partire dalle 17.

Casa Circondariale San Vittore: Piazza Gaetano Filangieri, 2. Ingresso su invito

Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano - Sala Verdi: Via Conservatorio, 12. Guida all’ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala.

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: Viale Pasubio, 5. Ingresso libero con prenotazione consigliata sul sito fondazionefeltrinelli.it. Guida all’ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala.

Heracles Gymnasium: Via Padova, 21. heracles-symposium.it

Auditorium Gaber – Palazzo Pirelli: Consiglio Regionale della Lombardia - Piazza Duca d’Aosta, 3 consiglio.regione.lombardia.it

Auditorium Stefano Cerri: Via Carlo Valvassori Peroni, 56. comune.milano.it/municipio-3

Sala Gregorianum: Via Lodovico Settala, 27. Guida all’ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala. gregorianum.com

Liceo Virgilio: Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2

Cohbiblio Lambrate: Via Riccardo Pitteri, 93

Edelweiss: Viale Umbria, 126.

WOW Spazio Fumetto: Viale Campania, 12 museowow.it

CAM Parea: Via Parea, 26

Casa dell’Accoglienza “Enzo Jannacci”: Viale Ortles, 69

Comunità per minori non accompagnati Oklahoma: Via C. Baroni, 228 oklahoma.it

PACTA dei Teatri – Salone: Via Dini Via Ulisse Dini, 7 pacta.org

Magazzino Musica – MaMu: Via Francesco Soave, 3 magazzinomusica.it

Padiglione Chiaravalle: Via San Bernardo, 17

Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera: Via Camporgnago, 40. Ingresso su invito

Teatro Edi/Barrio's: Piazza Donne Partigiane barrios.it

Auditorium MUDEC – Museo delle Culture: Via Tortona, 56. Guida all’ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala. mudec.it

Canottieri San Cristoforo Alzaia Naviglio Grande, 122

Centro PIME Via Mosè Bianchi, 94

Teatro PuntoZero c/o Istituto Penale per i minorenni Cesare Beccaria: Via dei Calchi Taeggi, 20 Per persone con mobilità ridotta, concordare l’ingresso in anticipo chiamando il numero 3408036703. puntozeroteatro.org

Spazio Teatro 89: Via Fratelli Zoia, 89 spazioteatro89.org

Mare Culturale Urbano: Via Quinto Cenni, 11 maremilano.org

Pio Albergo Trivulzio: Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 15. Ingresso libero, fino a esaurimento posti. È gradita la prenotazione tramite mail a info@amicideltrivulzio.it

Villa Scheibler: Via Felice Orsini, 21

Auditorium Enzo Baldoni: Via Giacomo Quarenghi, 21

Cineteca Milano MIC - Ex Manifatture Tabacchi: Viale Fulvio Testi, 121. Guida all’ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala. cinetecamilano.it

Spirit De Milan: Via Bovisasca, 57/59

Medicinema - Grande Ospedale Metropolitano Niguarda: piazza Ospedale Maggiore 3, Blocco Nord A, Piano -1 Ingresso libero previa prenotazione sul sito medicinema-italia.org alla pagina "Programmazione".

Porta di Milano / Soglia Magica: Aeroporto di Malpensa (Terminal 1) - Ferno (VA) seamilano.eu/it

Mumac Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali: Via P. Neruda, 2 – Binasco. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, previa prenotazione da effettuare tramite il sito mumac.it alla pagina "Prenota la tua visita". Buffet gratuito durante gli intervalli.

Castello Visconteo di Abbiategrasso: Piazza Castello 9, Abbiategrasso (MI)

Cineteca Milano Area Metropolis: Via Oslavia, 8 20037 – Paderno Dugnano