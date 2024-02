Omicidio Giulia Tramontano, nuova udienza del processo a Impagnatiello: i primi testimoni dell’accusa

Milano, 12 febbraio 2024 – Nuova udienza in Tribunale a MIlano, oggi, lunedì 12 febbraio, del processo ad Alessandro Impagnatiello, il 31enne reo confesso dell'omicidio della sua fidanzata, Giulia Tramontano, da cui aspettava un figlio. Il giovane, che sarà giudicato davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Milano, è accusato di omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo affettivo, di occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza perché nel momento del delitto, a maggio scorso, la 29enne di Senago era incinta del piccolo Thiago.

Nell’udienza di oggi – durante la quale saranno escluse le telecamere – verranno sentiti i primi testimoni dell'accusa, rappresentata dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo. In particolare, i carabinieri che inizialmente avevano indagato sulla scomparsa di Giulia - denunciata proprio dal compagno - e avevano poi fatto crollare Impagnatiello, che aveva nascosto il cadavere in cantina e nel box tentando anche di dargli fuoco.

Ma il processo entrerà nel vivo il prossimo 7 marzo quando verranno interrogate Loredana e Chiara Tramontano, rispettivamente madre e sorella della vittima, ma anche la giovane che intratteneva una relazione con l'imputato e che incontrò la 29enne poche ore prima del delitto.

Durante la prima udienza, la Corte ha accolto le prove presentate dall'accusa - una trentina di testimonianze, ma anche video privati, immagini delle telecamere e chat - così come i due testimoni della difesa che ha chiesto anche l'esame dell'imputato e le richieste della parte civile.

Presente in aula, proprio durante la prima tappa del processo Impagnatiello aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, in lacrime. "Sono sconvolto e perso, ci sono persone a cui devo scuse, ma non saranno mai abbastanza. Quel giorno con Giulia e Thiago me ne sono andato anche io. Non chiedo che le scuse vengano accettate perché sto sentendo forte ogni giorno cosa significa perdere un figlio… chiedo che le mie scuse vengano ascoltate. Porgo scuse eterne alla famiglia di Giulia spero di non svegliarmi più al mattino”. Il padre e la sorella della 29enne, Franco e Chiara Tramontano, aveva lasciato l'aula mentre l'ex barman chiedeva “perdono”.