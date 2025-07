Il Rhythmic’s Team brilla ai Nazionali

Grandi risultati ai campionati nazionali di ginnastica ritmica per il Rhythmic’s Team di Arese. Durante le gare di Rimini sono scese in campo nove atlete del settore agonistico per il campionato Fgi e otto atlete del corso Rhythmic’s Emotion Team per la competizione Fisdir. Nella competizione Fgi, dopo il primo giro di qualifiche, sono state sei le finali nazionali conquistate, traguardo che ha permesso alle ginnaste aresine di accedere tra le migliori dieci d’Italia nelle rispettive categorie e specialità. "Grande protagonista è stata Clelia Ottaviano, che si è aggiudicata il bronzo nazionale all around e si è laureata vicecampionessa italiana nelle specialità palla e corpo libero. Matilde Bendini ha sfiorato il podio con un quarto posto sia alle clavette che al corpo libero. Rebecca Rey ha chiuso con un buon settimo posto nella specialità nastro", spiegano dallo staff. Da segnalare l’ottima prestazione di squadra per il team Sedie D LC, composto da Emma La Pietra, Rebecca Rey, Matilde Bendini e Clelia Ottaviani, che ha migliorato il punteggio delle qualifiche, concludendo in quinta posizione. Grandi soddisfazioni anche nel Campionato Fisdir, riservato ad atlete con disabilità intellettivo-relazionali, dove le ragazze del Rhythmic’s Emotion Team hanno conquistato diversi podi: Anita Colciaghi seconda alla palla, Giulia Vizzini seconda al cerchio, terza a palla e nastro. Desi Durante seconda al cerchio, terza a palla e nastro, Alice Ferrato prima all-around, prima a cerchio, palla e nastro, seconda a fune e clavette.

Davide Falco