“Ma quale Milano Green Week, è la settimana del grigio cemento”: flashmob degli ambientalisti nell’ex parco (cancellato) di via Bassini

Ivan Albarelli
Milano
19 set 2025
19 set 2025
REDAZIONE MILANO
Nel pomeriggio di oggi, 19 settembre, nuova protesta dei comitati di quartiere del Municipio 3 davanti “all’ecomostro costruito dal Politecnico sulle ceneri di un’area verde di 6mila metri quadrati abbattuta col benestare del Comune”

L'immagine simbolo del flahsmob organizzato oggi 19 settembre in via Bassini: come si presentava il parco nel 2020 e come si presenta l'area oggi

La scelta della data 

Una data che non è scelta a caso: ieri 18 settembre ha preso il via a Milano una delle “week” che, con un inglesismo ormai abusato, indica una delle tante settimane “a tema” che caratterizzano nel corso dell’anno la Milano “place to be” (il posto dove esserci). Quella dedicata alla Green Week, ai temi ambientali e alle politiche per il verde realizzate in città. Che per gli ambientalisti dovrebbe essere in realtà ribatezzata “Grey Week”, “la settimana del grigio cemento, per la cementificazione che nel corso di un decennio una città già ipercostruita e con cronici problemi di smog ha subito.

Un flashmob sostenuto da Legambiente nel 2020
“Ipocrisia di fondo” 

“La Milano Green Week quest’anno è più ipocrita che mai, dopo quanto ci è stato svelato dalle inchieste urbanistiche, partite proprio da casi che riguardano il Municipio 3 (che coincide con Città Studi, Lambrate, Casoretto fino alle più periferiche Crescenzago e Cimiano): la torre Hidden Garden di piazza Aspromonte, i grattacieli Park Towers al Parco Lambro, il Twin Palace di via Massimiano”.   

L'intervento delle ruspe nell'inverno del 2020 per abbattere i circa 50 alberi, fra cui dei cedri, che caratterizzavano l'area verde
Lo scempio consumato   

“Quel che si è consumato in via Bassini è uno tanti scempi del verde realizzati in questi anni con l’avallo di questa amministrazione comunale – aggiungono, e rimarcano, gli organizzatori –: esattamente cinque anni fa, nel gennaio 2020, le ruspe diedero inizio all’abbattimento dei 50 alberi e alla cancellazione dei seimila metri quadrati di verde profondo del parco Bassini. Al suo posto è stata costruita la nuova facoltà di Chimica del Politecnico, un grande e “nerissimo edificio-monstre” che incombe sulla trafficatissima via Bassini”. 

La maschera 

"La maschera green della Giunta Sala è caduta definitivamente, anche per lo stato pietoso e la cattiva manutenzione degli alberi e delle aree verdi”, si legge nel volantino fatto circolare. E infatti l’incontro di venerdì sarà occasione per i cittadini per “raccontare e discutere insieme la realtà del verde milanese e la cementificazione dei nostri quartieri (Lambrate, Rubattino, Città Studi) e quale città vogliamo noi residenti che non siamo più disposti a subire supinamente le scelte urbanistiche e antiecologiche che hanno caratterizzato gli ultimi governi cittadini”. 

“Portate un fiore in memoria” 

"Faremo il punto anche il punto sulla manutenzione del verde, c’è un avvicendamento tra l’appaltatore esterno Miami/Avr e MM, e su possibili azioni, anche legali, che i cittadini possono intraprendere per far valere i propri diritti”, aggiunge Adriana Berra una delle promotrici dell’evento. A tutti i partecipanti è stato chiesto di portare un fiore:  Servirà a commemorare il defunto parco Bassini?

