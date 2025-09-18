Fedez e Acutis
Gianluca Bosia
Fedez e Acutis
Cosa Fare
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Vendesi San Siro FaceBoarding LinateMolestie al maneggioCaos biotestamentoSagre e festePrevisioni meteo
Acquista il giornale
Cosa FareSagre e feste in Lombardia: 10 eventi nel weekend del 19, 20 e 21 settembre 2025
18 set 2025
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Sagre e feste in Lombardia: 10 eventi nel weekend del 19, 20 e 21 settembre 2025

2

Franciacorta in Cantina

3

Sagra del Crocifisso

4

Sagra della Manzetta

5

Festa del fungo

6

Grappolo d'Oro 2025

7

Festa di fine estate

8

Sagra nazionale del Gorgonzola dop

9

Birre Vive sul Naviglio

10

Sagra del Bitto

11

Alp Festival

  1. Home
  2. Cosa Fare
  3. Sagre e feste in Lombardia: 10 eventi nel weekend del 19, 20 e 21 settembre 2025

Sagre e feste in Lombardia: 10 eventi nel weekend del 19, 20 e 21 settembre 2025

Dal Milanese alla Valtellina fino a Lodi e il Mantovano: appuntamenti per tutti i gusti con proposte per grandi e bambini

Sagre e feste in Lombardia nel fine settimana dal 19 al 21 settembre 2025

Gorgonzola Dop, Bitto, vino rosso, funghi e zucca. Appuntamenti per tutti i gusti in varie città della Lombardia, per il fine settimana che va dal 19 al 21 settembre. Ma non sono in programma solo pranzi, cene e degustazioni, ogni evento prevede intrattenimento musicale, giochi e iniziative per grandi e bambini di ogni età. Dalla provincia di Milano alla Valtellina fino a Lodi e il Mantovano, ecco che i sapori e i colori dell'autunno iniziano a farsi vedere. 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Sagre settembre 2025 in Lombardia: dove e quando: 10 eventi tra funghi, formaggio e zucca

© Riproduzione riservata