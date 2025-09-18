Sagre e feste in Lombardia: 10 eventi nel weekend del 19, 20 e 21 settembre 2025

Gorgonzola Dop, Bitto, vino rosso, funghi e zucca. Appuntamenti per tutti i gusti in varie città della Lombardia, per il fine settimana che va dal 19 al 21 settembre. Ma non sono in programma solo pranzi, cene e degustazioni, ogni evento prevede intrattenimento musicale, giochi e iniziative per grandi e bambini di ogni età. Dalla provincia di Milano alla Valtellina fino a Lodi e il Mantovano, ecco che i sapori e i colori dell'autunno iniziano a farsi vedere.