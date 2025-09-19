Case Aler, ecco i primi inquilini. Festa per la consegna delle chiavi

Consegnati i primi nuovi 24 alloggi Aler di via Verdi dei 72 complessivi nell’ambito dell’intervento di rigenerazione urbana. Per il piano di recupero del quartiere via Turati-via Verdi sono stati investiti quasi 10 milioni di euro, frutto dell’accordo di programma tra Regione Lombardia, Aler Milano e Comune di Bollate. Di questi, 5,2 milioni di euro sono stati destinati al complesso residenziale di via Verdi 36-42.

L’assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, Paolo Franco, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione con l’assegnazione simbolica delle chiavi ai primi nuclei familiari. Erano presenti anche il presidente di Aler Milano, Alan Rizzi, il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo, e il consigliere regionale di FdI Christian Garavaglia. "La consegna di questi nuovi alloggi - ha commentato Franco - rappresenta un avanzamento concreto nella direzione di una Lombardia sempre più attenta ai bisogni abitativi dei cittadini e delle famiglie".

L’intervento di riqualificazione degli edifici è stato effettuato attraverso lavori di efficientamento e messa in sicurezza: coperture, impianti, nuovi ascensori e tinteggiature. Sul fabbricato di via Verdi 42 è stato inoltre attuato un intervento specifico che ha previsto la mobilità temporanea delle famiglie residenti, la completa riqualificazione degli alloggi e il frazionamento di alcune unità, con un incremento della disponibilità abitativa.

Sono stati infine realizzati spazi dedicati al Comune di Bollate che verranno utilizzati per servizi rivolti alla cittadinanza. "Con grande soddisfazione - ha affermato il presidente di Aler Milano, Alan Rizzi - abbiamo consegnato 24 alloggi ad altrettante famiglie che attendevano in graduatoria. Questo è un importante traguardo, specialmente perché grazie all’impegno di Regione Lombardia è stato possibile ristrutturare numerose abitazioni, ma anche riqualificare i caseggiati, restituendo un volto nuovo al contesto abitativo di via Verdi. Rispondere alla crescente richiesta di alloggi è la nostra prima missione".