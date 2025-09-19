Previsioni meteo Milano e Lombardia, scampoli d’estate e poi autunno duro e puro: pioggia e freddo. Ecco dove e quando

Milano, 19 settembre 2025 - L’estate sta finendo, godetevi il weekend che per la gran parte sarà splendido perché da lunedì 22 settembre, in coincidenza con l’equinozio d’autunno e con lo sciopero generale che bloccherà i mezzi pubblici, è atteso un cambio drastico: pioggia e un abbassamento molto significativo soprattutto delle temperature massime. Insomma preparatevi a tirar fuori dall’armadio felpe, maglioncini, giubbotti e soprattutto a non dimenticare mai a casa l’ombrello. E da giovedì 18 il calo termico potrebbe essere anche più marcato.

Che tempo farà in Lombardia?

“Un vasto campo di alta pressione sull'Europa centro-meridionale - spiegano gli esperti di Arpa Lombardia - porta una situazione atmosferica stabile sulla Lombardia fino a domenica, con giornate prevalentemente soleggiate e calde. Domenica pomeriggio l'approfondimento di una vasta saccatura Nord Atlantica sarà l'inizio di un cambiamento del regime meteorologico e si prevede, soprattutto sui settori occidentali della regione, la possibilità di precipitazioni. Lunedì e martedì seguirà lo sviluppo di un ampio centro di bassa pressione sull'Europa centrale con precipitazioni diffuse sulla nostra regione, localmente anche di forte intensità”.

Ecco le previsioni giorno per giorno

Sabato 20 settembre 2025

Prevalentemente sereno con passaggio di nubi alte a tratti, nella notte e al primo mattino locali addensamenti di nubi basse sulla pianura. Precipitazioni assenti. Temperature in pianura minime e massime stazionarie o in lieve aumento, minime tra i 15 e i 20 gradi, massime tra i 27 e i 32. Nella notte e al primo mattino possibili banchi di nebbia sulla pianura.

Domenica 21 settembre 2025

Nuvolosità irregolare, sulla pianura orientale prevalentemente sereno. Precipitazioni dal tardo pomeriggio deboli, o localmente moderate, soprattutto sui settori nord occidentali; non si esclude qualche temporale. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 22 settembre 2025

Prevalentemente molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni diffuse, localmente di forte intensità soprattutto sulle Prealpi. Non si escludono locali rovesci o temporali. Temperature minime generalmente stazionarie, massime in brusco calo. Possibilità di isolati banchi di nebbia sulla bassa pianura.

Martedì 23 e mercoledì 24 settembre 2025