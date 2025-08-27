Cecilia De Astis, travolta e uccisa: i ragazzini rom affidati al Comune di Milano. Il figlio Filippo: vadano in riformatorio

Milano, 27 agosto 2025 – L’udienza al Tribunale dei Minori per decidere l'affidamento dei ragazzini rom fra gli 11 e i 13 anni che lo scorso 11 agosto, su un'auto rubata, hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis, di 71 anni, che camminava in via Saponaro a Milano, si è conclusa con l’assegnazione della responsabilità genitoriale al Comune di Milano. Tre di loro sono ospitati in una comunità – si tratta di due fratellini di 11 e 13 anni (il minore era alla guida), e di una undicenne che erano sull'auto che ha travolto e ucciso la donna. Nel caso della ragazzina il provvedimento sarà notificato alla madre, che non è stata trovata. Uno di loro, il quarto presente sull’auto francese che ha mortalmente travolto la pensionata quella mattina, si è allontanato dall'insediamento rom dove vivevano in via Selvanesco e non è ancora stato rintracciato.

La Citroen che ha investito Cecilia De Astis (a destra) era guidata da un ragazzino di meno di 14 anni

Nei giorni scorsi è stata arrestata Paola Soulejmanovic, 33 anni, madre di due dei quattro ragazzini (uno il tredicenne alla guida) che si trovavano sull'auto che travolto e ucciso Cecilia De Astis. La donna è stata portata in carcere a San Vittore per un cumulo pena da scontare di 3 anni e 10 mesi, per furti commessi dal 2017 al 2019. Addosso, al momento del fermo aveva oltre 130 grammi in monili d'oro e oltre 1500 euro in contanti.

Intanto il figlio della signora Cecilia, Filippo Di Terlizzi, prima dell’udienza ha ribadito: - "Si sa che vivono di furti non nascondiamolo, non giriamoci dall'altra parte. Dobbiamo essere forti tutti insieme e coesi in questa situazione e ribellarci e farci sentire”. "Non si può riversare tutta la colpa sui ragazzini, perché sono minorenni e non hanno la maturità ancora per rendersi perfettamente conto delle loro azioni. Ma questo non toglie comunque che siano responsabili". Se ne sono andati dal luogo dell'incidente e anzi se ne sono andati appena hanno avuto la possibilità perché sono stati rilasciati quando evidentemente potevano già essere messi in condizioni di non nuocere”.

"I genitori non hanno permesso loro di crescere secondo i canoni della società moderna anzi li hanno educati a rubare e in questo caso anche ad uccidere senza porsi un minimo problema di coscienza". Per questo, secondo Di Terlizzi,, "la giustizia potrebbe essere quella di mandare questi ragazzini in un riformatorio, un luogo dove possono essere rieducati, per quanto si possa rieducare chi è stato introdotto nella società con queste modalità, e fare in modo che tramite l'istituzione queste persone non abbiano più modo di nuocere ai cittadini, non solo andando dove si insediano con i campi rom, ma proprio togliendoli da questo Paese"