27 ago 2025
Arnaldo Liguori
Naviga nell'articolo:

1

La tua casa vale oro (e forse non lo sai): 5 quartieri di periferia a Milano con prezzi cresciuti del 40%

2

Forlanini: il quartiere verde dove il prezzo delle case è esplodo di oltre il 44% in pochi anni

3

Boom immobiliare a Rogoredo e Corvetto: i quartieri di periferia che dove le case si sono rivalutate del 38%

4

A Viale Certosa e Cascina Merlata il prezzo degli immobili è aumentato del 37% in 5 anni

5

Precotto e Turro, l’esplosione silenziosa del prezzo degli immobili: +36% in pochi anni

6

L’impennata dei prezzi ad Affori e Bovisa, dove il prezzo delle case è aumentato del 34% in 5 anni

Scopri le zone milanesi lontane dal centro che hanno visto il proprio mercato immobiliare esplodere dal 2020 ad oggi. Dall’effetto Expo alle Olimpiadi 2026, ecco dove il mattone è un investimento

Rispetto al 2020, il valore medio delle case nel comune Milano è aumentato di oltre il 36 per cento

Mentre tutti guardavano Brera e Porta Nuova, Milano stava cambiando altrove. In silenzio, quasi di nascosto, alcuni quartieri considerati “periferici” hanno iniziato a valere oro e gli immobili in quelle zone hanno visto aumentare i prezzi al metro quadro dal 34 al 44 per cento. E chi lì possedeva già una casa (oppure ha saputo leggere i segnali in anticipo) oggi può godere di una notevole rivalutazione.

Confrontando i prezzi degli ultimi cinque anni, da luglio 2020 a luglio 2025, vediamo quali sono le 5 cinque zone di periferie che, secondo i dati del portale Immobiliare.it, hanno mostrato la maggiore crescita (in tutti i casi maggiore rispetto ai quartieri del centro).

Continua a leggere questo articolo

