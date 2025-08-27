La tua casa vale oro (e forse non lo sai): 5 quartieri di periferia a Milano con prezzi cresciuti del 40%

Mentre tutti guardavano Brera e Porta Nuova, Milano stava cambiando altrove. In silenzio, quasi di nascosto, alcuni quartieri considerati “periferici” hanno iniziato a valere oro e gli immobili in quelle zone hanno visto aumentare i prezzi al metro quadro dal 34 al 44 per cento. E chi lì possedeva già una casa (oppure ha saputo leggere i segnali in anticipo) oggi può godere di una notevole rivalutazione.

Confrontando i prezzi degli ultimi cinque anni, da luglio 2020 a luglio 2025, vediamo quali sono le 5 cinque zone di periferie che, secondo i dati del portale Immobiliare.it, hanno mostrato la maggiore crescita (in tutti i casi maggiore rispetto ai quartieri del centro).