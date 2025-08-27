"Che disastro. Siamo pronti a dare un aiuto"

La notizia e le foto del raid vandalico all’interno della scuola primaria di Baranzate sono diventate virali in poche ore. Decine di condivisioni e centinaia di commenti tra post di condanna, indignazione e rabbia. Ma c’è anche qualcuno pronto a rimboccarsi le maniche per sistemare la scuola. "Nooo. Cosa possiamo fare per restituire la scuola ai nostri figli?", chiede una mamma baranzatese. "Che maledetti che siete, ma cosa c’entrano i bambini. Le lim servono per studiare ma evidentemente sarete dei poveracci ignoranti e non vi interessa l’istruzione", scrive Marianna. "Mi si stringe il cuore vedere questo disastro… maledetti", commenta Maria, ricordando come figli e nipoti siano cresciuti tra quelle aule. Molti chiedono al Comune se la scuola sia dotata di sistema d’allarme e se si come mai non ha funzionato.

"Con tutto il rumore che avranno fatto possibile che nessuno abbia sentito nulla? Ci sono delle telecamere in zona?", scrive Simona. Tutti chiedono maggiore tutela dei beni pubblici e auspicano che i responsabili vengano identificati e puniti. Sistema d’allarme a parte, sembra che entrare nel cortile della scuola sia abbastanza facile. "Tutti i giorni ci sono bambini dentro la scuola che giocano, il cancello non è chiuso ma solo appoggiato può entrarci chiunque e ci sono anche delle sbarre rotte che puoi attraversare tranquillamente".

Ro.Ramp.