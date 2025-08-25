Milano, 25 agosto 2025 - L’ombra scura dell'ex uragano Erin sulla Lombardia: è in arrivo una nuova e intensa fase perturbata da giovedì 28 agosto che richiamerà venti umidi e caldi direttamente dalle zone subtropicali, il carburante necessario per la formazione di fenomeni estremi. secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it,

In arrivo un (probaile) forte fronte temporalescp

“L'inizio della settimana sarà caratterizzato da tempo in prevalenza stabile con cielo poco nuvoloso quasi ovunque e temperature in linea con le medie del periodo. La situazione comincerà a cambiare da mercoledì 27. L'avvicinamento di Erin al continente porterà al Nord vedrà un cambiamento radicale, con l'inizio di una fase di maltempo intenso nel corso del giorno”.

“Ma è da giovedì 28 che si osserverà un brusco peggioramento delle condizioni meteo. Sul Nord Italia, si avranno piogge e temporali violenti anche a carattere stazionario, tipici delle perturbazioni autunnali. Potranno cadere anche più di 100-150 millimetri d'acqua nel giro di poche ore su una singola zona, con il concreto rischio di alluvioni lampo. Da venerdì passerà il fronte vero e proprio che sbloccherà questa situazione di stazionarietà, coinvolgendo praticamente l'intero Centro-Nord Italia. In questa occasione ci sarà la possibilità di colpi di vento (downburst) e grandinate di medie-grandi dimensioni.

La formazione di un +downburst

"Permangono, spiegano gli esperti del Centro Geofisico Prealpino, fino a domani condizioni di alta pressione con correnti in quota dai settori occidentali. In seguito l’afflusso di masse d’aria umida ed instabile innescherà la formazione di rovesci e temporali che proseguiranno fino a venerdì. Sono attese piogge abbondanti e locali fenomeni temporaleschi di forte intensità. Le temperature scendono al di sotto delle medie stagionali.

Lunedì 25 agosto 2025

Generalmente soleggiato. Asciutto su tutta la regione o qualche piovasco sulla fascia alpina. Temperature senza variazioni o in lieve aumento.

Martedì 26 agosto 2025

Qualche nuvola all'alba, poi soleggiato per tutto il giorno. Caldo e asciutto. Temperature in lieve aumento.

Mercoledì 27 agosto 2025

In parte soleggiato al mattino, via via molto nuvoloso. Piogge in intensificazione in serata. Rovesci e temporali nella notte. Temperature in calo.

Giovedì 28 Agosto 2025

Molto nuvoloso o coperto. Piogge diffuse, rovesci e temporali. Accumuli abbondanti. Temperature in calo.

Venerdì 29 Agosto 2026