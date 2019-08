Mantova, 29 agosto 2019 - Porterà a Mantova l'anteprima de suo nuovo album, in uscita a novembre. Roberto Vecchioni, 76 anni,milanese, cantautore ma anche scrittore, poeta, professore al liceo, un pezzo di storia della cultura musicale italiana, si esibirà sabato alle 21 all'Oultet Village di Bagnolo san Vito (autostrada A22 del Brennero, uscita Mantova sud). Il concerto inizierà alle 21 e forse i fan di Vecchioni avranno la fortuna di sentire in anteprima qualche chicca del suo nuovo album. intitolato 'L'Infinito' in uscita il 9 novembre. Il disco, con 12 brani inediti firmati dal cantautore milanese conterrà anche il ritorno alla musica di Francesco Guccini, che manca dalle scene da cinque anni.

La serata del Village inizierà alle 19 e terminerà all'una. In parallelo al concerto di Vecchioni sono state allestite quattro degustazioni di vini del territorio e di prodotti enologici di qualità provenienti da altre regioni. Le degustazioni si svolgeranno in 4 isole. Le prime due isole saranno dedicate a cantine e consorzi del Territorio: Carpi e Sorbara, Quistello, Lebovitz, Colli Morenici, Cattani, Virgili, Giubertoni, Gozzi, Tenuta Bardoli, Bugno Martin,r Fraccaroli, Silenzi di Terra, Pratello, Ancilla, Avanzi, Ottella, Citari, Le Morette. La terza e la quarta isola invece proporranno degustazioni di vini del territorio Land of Fashion (Lanzolla, Conte Spagnoletti Zeuli, Bonfadini, Costa di Ome, Consorzio Friuli Colli Orientali, Consorzio Friuli Grave, Consorzio La Vernaccia, Consorzio Brunello di Montalcino, Ambrosini, San Marzano, Torrevento, Consorzio del Chianti, Consorzio Vino Nobile di Montepulciano, Consorzio Collio, Bersi Serlini, La Montina).

La degustazione itinerante, che sarà accompagnata dalle ore 19 alle ore 21 e dalle ore 22.30 alle ore 24 da un Dj Set, avverrà con l’acquisto di tre gettoni al costo di 10 euro: 2 di questi spendibili nelle quattro isole di assaggio vini e 1 da utilizzare all’interno dei punti di ristoro del Village, dove si potranno gustare monoporzioni di piatti studiati appositamente per l’appuntamento enogastronomico.