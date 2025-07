La yorkshire Caly in fuga in autostrada dopo l’incidente, Francesco la cerca anche con i droni: “Voglio sapere cosa le è successo”

Assago (Milano) – "Aiutateci a ritrovare la nostra Caly”. Una coppia di fidanzati, Francesco Vangeli e la sua ragazza, sta disperatamente cercando una piccola yorkshire di 4 anni. La cagnolina, Caly per l’appunto, è scappata sabato notte sull’' Autostrada dei Giovi A7 tra Binasco e Assago dopo un incidente stradale. La vettura su cui il giovane e la fidanzata si trovavano insieme alla quattrozampe si è ribaltata: gli occupanti se la sono cavata con poche escoriazioni. Poi la terribile scoperta. La piccola Caly, terrorizzata, è fuggita lungo l'autostrada, forse nei campi circostanti.

Un cane Yorkshire

Le ricerche anche con i droni

Da sabato il proprietario della cagnolina, Francesco Vangeli di 27 anni, i suoi amici e un gruppo di volontari stanno perlustrando senza sosta, anche con droni, tutta la zona. "Proprio oggi siamo riusciti a convincere gli addetti al casello di Assago di visionare le loro telecamere .- ha raccontato Vangeli - E infatti viene inquadrata mentre corre, fa lo slalom tra le macchine, che si fermano, ma non si riesce a capire verso dove".

Drone per la sorveglianza (foto di archivio)

L’incidente in autostrada tra Assago e Binasco

Francesco e la sua ragazza sabato notte stavano tornando dal mare quando per cause da accertare l'auto è andata fuori strada ribaltandosi. "Mentre cercavamo di uscire dalla vettura la prima a liberarsi è stata proprio Caly che è fuggita spaventatissima - ha raccontato Francesco -, Ho chiesto velocemente alla mia ragazza se stesse bene, le ho detto di avvisare i soccorsi e sono scappato dietro di lei, ho girato poi tutta la notte per cercarla".

Un piccolo Yorkshire

Tra paura e speranza

L'unica certezza dopo tanti giorni è che non sia stata investita sull'autostrada ('me l'ha confermato la polizia', spiega Vangeli), ma il caldo di questi giorni per un animale così piccolo e indifeso (pesa circa 2 Kg) induce a temere il peggio. "Non voglio nemmeno pensare a questa ipotesi - ha detto Francesco - Poco distante c'è un'area di servizio dove si fermano molti camionisti a dormire, preferisco pensare che qualcuno l'abbia vista e portata via, ma vorrei almeno saperlo".